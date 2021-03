Spionagegevaar: in dit land mogen Tesla's niet overal rondrijden

De auto's van Tesla monitoren constant de wereld om zich heen met camera's die altijd actief zijn. Dat systeem heet Sentry Mode. Handig in het geval van een aanrijding of vandalisme, omdat de beelden worden opgeslagen en dat op die manier verkeerssituaties en schadegevallen kunnen worden gereconstrueerd.

Volgens Bloomberg verbiedt de Chinese regering om die reden Tesla’s om in de buurt van gevoelige industrieën en militaire complexen te komen. Naar verluidt is de regering bezorgd dat ze geen controle heeft over wat Tesla-voertuigen wel en niet registreren, en dat die informatie naar de VS kan worden gesluisd.