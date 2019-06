Sportief én praktisch: BMW onthult de 8 Serie Gran Coupé

De vierdeurs 8 Serie Gran Coupé biedt meer ruimte voor de passagiers op de achterbank en is nadrukkelijk bedoeld voor dagelijks gebruik en als reisauto. De nieuwkomer is gelijktijdig met de BMW 8 Serie Coupé en de BMW M8 GTE – een endurance raceauto - ontwikkeld. In november komt hij op de markt.

De bagageruimte van 440 liter is groot genoeg voor drie golftassen en de bankleuning is omklapbaar. Adaptieve M wielophanging is standaard, actieve rolstabilisatie optioneel voor alle versies. Laserkoplampen met een extra groot bereik van 600 meter van het grootlicht zijn optioneel. Met de BMW Digital Key app op je smartphone is de auto te ontgrendelen en te starten. Bovendien is software in de auto via mobiel internet te updaten, zodat je er niet voor langs de garage hoeft.