Steeds krapper op de achterbank door elektrisch rijden

Vooral de vele elektrische SUV-coupés die de afgelopen tijd het levenslicht zagen, leggen het probleem pijnlijk bloot. Ook in de autotests van deze site werd het al meermalen vastgesteld: in deze auto’s zit je op de achterbank gauw met je hoofd tegen het dak. Oorzaak is de scherp aflopende daklijn. De ontwerpers kiezen hiervoor om de wetten van de aerodynamica te gehoorzamen. Een ander gevolg van die aflopende daklijn is dat de achterste zijruiten steeds kleiner worden. Ze zijn vaak zo klein dat de passagiers amper nog zicht naar buiten hebben.

In hun streven om auto’s zoveel mogelijk kilometers op één batterijlading te laten rijden, ontkomen autofabrikanten er niet aan om de daklijn te laten aflopen. Niet alleen bij zo’n SUV-coupé, eigenlijk is dit voor álle elektrische auto's ideaal. Uitgebreide tests in geavanceerde windtunnels maken het duidelijk: alleen met een scherp aflopende daklijn, liefst helemaal tot aan het einde van de auto, bereik je de minste luchtweerstand. Wordt de rijwind optimaal langs de carrosserie geleid, dan wordt de ontwerper beloond met de grootste actieradius.

Een van de meest verkochte SUV-coupés van dit moment: Volvo C40 Recharge. De coupédaklijn leidt tot minder hoofdruimte in vergelijking met de XC40 waarvan hij is afgeleid.

,,Eigenlijk moet je ongeveer ter hoogte van de voorstoelen al gaan dalen met de daklijn’’, weet Teddy Woll, ontwikkelingsingenieur en tevens hoofd aerodynamica van Mercedes-Benz. ,,Dus ter hoogte van de achterpassagiers moet je al flink zijn gezakt. Met als gevolg dat de mensen daar minder hoofdruimte hebben.’’ Ontwerpers proberen die verminderde hoofdruimte soms te omzeilen door de bankzitting lager te maken. Maar dat leidt er dan weer toe dat de passagiers oncomfortabel met opgetrokken knieën moeten zitten, waarbij hun bovenbenen nauwelijks ondersteund worden. Een andere oplossing is het monteren van een glazen panoramadak, waarmee de ontwerpers ontkomen aan de hemelbekleding. Scheelt weer een stukje hoofdruimte. Maar zo'n glazen dak maakt auto's duurder en niet iedereen is ervan gediend.

Laag, gestrekt en een scherp aflopende daklijn: ook de Nederlandse zonneauto Lightyear One is ideaal gestroomlijnd.

Ook de Nederlandse zonneauto heeft de ideale daklijn

Wie de maximale reikwijdte nastreeft, komt op een plat en uitgestrekt model uit, zoals de Nederlandse zonneauto Lightyear One, of de spraakmakende Mercedes-Benz EQXX, het prototype voor een nieuwe Mercedes die over twee jaar op de markt komt. Deze auto heeft een rijbereik van meer dan 1000 kilometer. De zogenaamde weerstandscoëfficient (CW) bedraagt slecht 0,17 en dat is een record. Het ontwikkelingsteam van de Formule 1-renstal van Mercedes-Benz leverde een belangrijke bijdrage aan het aerodynamische ontwerp. Ook in de Formule 1 weten ze immers dat minimale luchtweerstand leidt tot maximale prestaties..

,,Een compacte, lage auto, die zo lang mogelijk wordt uitgestrekt: dat is ideaal’’, weet Teddy Woll. Hij voorziet dat autofabrikanten de komende jaren steeds vaker voor deze carrosserievorm zullen kiezen en dat zal dan ten koste gaan van de op dit moment zo populaire SUV’s. ,,Want eigenlijk is zo’n SUV alleen maar onhandig voor dit doel’’, stelt Woll. ,,Een hoge auto met een flink front leidt tot te veel luchtweerstand.’’

Volgens Woll kwam de SUV eigenlijk op het verkeerde moment: ,,Zo’n hoge auto wil je nou net niet hebben als het om elektrisch rijden gaat: veel te veel luchtweerstand.’’ Niettemin kiezen veel ontwerpers op dit moment nog steeds voor de SUV, ook voor elektrische auto’s. Dit type is nu eenmaal zeer geliefd bij de kopers. Maar auto-ontwerpers vonden de SUV aanvankelijk ook ideaal om daarin het batterijpakket te kunnen integreren. Een hogere bodem valt daar immers minder op.

Maar volgens Teddy gaat dat veranderen. ,,Steeds meer ontwerpers zullen erachter komen dat je een batterijpakket tegenwoordig ook heel plat kunt inbouwen. Kijk maar naar onze EQXX. Een plat pakket maakt de vorm van zo'n hoge SUV overbodig.’’

Met de extreem lage luchtweerstand van de EQXX vestigt Mercedes-Benz een record. Hij rijdt meer dan 1000 kilometer op één batterijlading. Ook hier is weer duidelijk te zien: laag, gestrekt en met een scherp aflopende daklijn.

‘De sedan staat aan de vooravond van een comeback’

Autofabrikanten kozen de afgelopen jaren het meest voor SUV’s, stationwagons en hatchbacks als carrosserievorm. En dat alles ten koste van de sedan, die in de vergetelheid raakte. Zo’n lage auto waarbij de kofferbak apart gevormd is, is klassiek en werd de afgelopen jaren min of meer als ouderwets en oubollig bestempeld. Maar volgens Teddy Woll staat de sedan nu aan de vooravond van een comeback.

,,Willen we dat een elektrische auto met zijn opgeladen batterijen zover mogelijk komt, dan kunnen we niet om de sedan heen. Met geen enkele andere carrosserievorm valt zo veel winst te behalen, als het om reikwijdte gaat. Ook die kont, gevormd door de aparte kofferbak, is juist keihard nodig. Daarnaast is de lengte heel belangrijk. Niet voor niets is ons conceptmodel EQXX 4,90 meter lang: best veel voor een compacte auto. Hoe langer de auto, des te beter de stroomlijn en dus de reikwijdte op batterijen. Als we die vorm en lengte straks in bijvoorbeeld de Mercedes A-klasse sedan gaan toepassen, lukt het beslist om die duizend kilometer reikwijdte te realiseren.’’

