Steeds minder automobilisten kiezen voor WA-verzekering

De WA-autoverzekering, die uitsluitend dekking biedt voor schade aan anderen, verliest terrein. Steeds meer automobilisten kiezen voor een verzekering ‘met beperkt casco’. Dat meldt vergelijkingssite Independer. Zo'n verzekering met dekking voor inbraak en diefstal is tegenwoordig bijna even duur als een WA-verzekering zonder.

Het gemiddeld premieverschil tussen de verplichte WA-autoverzekering en de veel uitgebreidere ‘beperkt casco’ variant wordt steeds kleiner, blijkt uit vergelijkingscijfers van Independer. Op dit moment bedraagt het premieverschil tussen deze twee verzekeringen hooguit een paar euro per maand.

De beperkt cascoverzekering biedt, naast WA-dekking (schade waarvoor je wettelijk aansprakelijk bent), óók dekking bij diefstal van de auto. Bovendien ben je verzekerd tegen inbraak, schade door ruitbreuk, brand, storm, hagel en aanrijdingen met dieren.

In 2015 was de beperkt cascoverzekering minder in trek. Bij ‘slechts’ 28 procent van de vergeleken polissen, zochten mensen bij Independer toen naar beperkt casco. Bij WA was dat 36 procent. En nu - vijf jaar later - is de populariteit omgewisseld. Beperkt casco neemt nu 38 procent voor zijn rekening. In slechts een kwart van de gevallen zoeken mensen nog naar een WA-dekking.

Allrisk

De keuze voor de duurdere ‘volledig cascoverzekering’ – ook wel bekend als allrisk - is al jaren stabiel. Sinds 2015 kiest tussen 35 en 38 procent voor deze verzekering. Bij volledig casco is alle schade aan de eigen auto gedekt, ook als de verzekerde de schade zelf veroorzaakt.

,,Er bestaan veel misverstanden als het gaat om dekking bij autoverzekeringen”, zegt Suzan Samson van Independer. ,,Zo spreken wij vaak klanten die ten onrechte denken dat ze met een WA-polis verzekerd waren voor inbraakschade aan hun auto. Dat is een tegenslag, want de kosten van inbraakschade kunnen behoorlijk in de papieren lopen. Alleen met beperkte of volledig cascodekking ben je hiertegen verzekerd.”

Verschil steeds kleiner

Ondanks dat de premies voor de autoverzekering al jaren stijgen, wordt het gemiddelde premieverschil tussen WA en beperkt casco elk jaar kleiner. De lagere premie van WA is sinds 2015 sneller gestegen dan de hogere premie van beperkt casco, zegt Samson: ,,Het resultaat is dat het verschil nu vaak nog maar op een paar euro per maand ligt. In bijna 40 procent van onze vergelijkingen is het minder dan 5 euro.

,,Wij zien ook dat mensen steeds vaker waar voor hun geld kiezen en zich uitgebreider verzekeren. Met politiecijfers die melding maken van 50.000 auto-inbraken en 35.000 autovernielingen in 2019, kan beperkt casco een afweging zijn. Juist nu je voor een paar euro extra zoveel meer dekking krijgt.”

