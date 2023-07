Steekvlammen en 600 graden: zo snel kan een autobrand ontstaan

MET VIDEODe felle brand die momenteel woedt op het vrachtschip Fremantle Highway vlakbij Ameland, is vermoedelijk ontstaan in één van de auto’s die het schip vervoert. Videobeelden van een accutest laten zien hoe snel een accucel van een elektrische auto kan ontbranden zodra deze beschadigd raakt. Het mogelijke brandgevaar baart rederijen zorgen, maar diverse autofabrikanten werken aan een oplossing.

Op de videobeelden, gemaakt in China door onze autoredactie, is te zien hoe de Chinese autoproducent Build Your Dreams (BYD) een zogenoemde ‘nail penetration test’ uitvoert. In een afgesloten laboratorium duwt een robot een stalen pin door twee verschillende soorten accu’s. De gevolgen laten duidelijk zien wat er mogelijk aan de hand is geweest op het containerschip dat in de problemen is geraakt bij de Waddeneilanden.

De rechter batterij in de opzet is een zogenoemde NCM-accu, die in veel traditionele batterijenpakketten van elektrische auto’s te vinden is. De cellen van een dergelijk pakket zijn gevuld met een mix van onder meer lithium, nikkel, mangaan en kobalt. De combinatie van die elementen zorgt er aan de ene kant voor dat accu’s veel energie kunnen vasthouden en vaak (en snel) kunnen worden opgeladen, wat wel zo prettig is voor elektrische auto’s.

Het nadeel van de complexe chemische samenstelling is dat een dergelijke accu vrij heftig in brand kan vliegen. Een brandende NCM-accu laat zich bovendien lastig blussen. Als de problemen op de Fremantle Highway daadwerkelijk zijn veroorzaakt door een accubrand, kan het volgens experts nog dagen duren voor het vuur onder controle is.

Zo reageert een traditionele NCM-accu op de 'nail penetration test' van BYD: een steekvlam en hele hoge temperaturen.

Steekvlammen en enorme hitte

Statistisch gezien is de kans dat een dergelijke batterij volledig uit zichzelf in brand vliegt overigens niet groot. Het probleem wordt groter zodra de accucel beschadigd raakt, zoals de test van BYD duidelijk laat zien. Zodra de gesloten cel wordt doorboord, ontlaadt de batterij zichzelf binnen drie seconden, verschijnen er steekvlammen en stijgt de temperatuur in een oogwenk tot zo’n 600 graden Celsius.

Dat levert een angstaanjagend beeld op, maar de aanwezige expert van BYD geeft meteen toe dat een dergelijke beschadiging ‘niet heel waarschijnlijk is bij normaal gebruik’. Bij moderne elektrische auto’s zijn de accucellen bovendien dermate goed beschermd en verstevigd, dat ze ook een harde botsing zonder kleerscheuren zullen overleven. Het is volgens de expert waarschijnlijker dat een brand ontstaat door kortsluiting, bijvoorbeeld bij het laadpunt van een auto. Ook wat betreft de brand op de Freemantle Highway moet er een slag om de arm worden gehouden; op dit moment is de oorzaak van de brand nog niet onomstotelijk vastgesteld.

Volgens vakblad Automotive News was het transportschip onderweg van Duitsland naar Egypte; aan boord staan voornamelijk automodellen, waaronder 350 van Mercedes-Benz. Volgens ingewijden zijn ongeveer 25 van de in totaal 2857 voertuigen volledig elektrisch.

Foto van een autobrand ter illustratie.

Alternatieven komen er aan

Desalniettemin is de brandgevoeligheid van lithium-ion accu’s een pijnpunt van elektrische modellen. De kans op een brand, hoe klein ook, zorgt er bijvoorbeeld voor dat elektrische auto’s niet mogen opladen op veerboten. Ook laait de discussie over laden om de zoveel tijd op; zo willen critici dat laadstations voor elektrische auto’s geweerd worden uit (ondergrondse) parkeergarages.

Tegelijkertijd werken diverse (auto-) fabrikanten aan alternatieven die minder risico’s met zich meebrengen. Zo heeft het Chinese BYD onlangs de zelf ontwikkelde Blade Battery in productie genomen. Deze is opgebouwd uit lange, platte cellen die – zo claimt de fabrikant – minder gevoelig zijn voor brand, bijvoorbeeld door beschadigingen.

De Blade Battery vertoont geen vuur na de penetratietest. Wel stijgt de temperatuur tot 60 graden.

Dat komt, zo legt een expert van het merk uit tegenover onze autoredactie, onder meer omdat er geen kobalt meer wordt toegepast in deze accusoort. ,,Dat maakt de mix van ingrediënten in de cellen minder ‘volatiel’, waardoor we geen extreme temperatuurstijging zien nadat de cel doorboord is. Daarbij hebben de cellen een veel groter intern oppervlak dan traditionele lithium-ion cellen, waardoor de hitte zich beter kan verspreiden en er een lagere piek wordt waargenomen.”

De bijgevoegde video toont dat helder aan: nadat dezelfde pin door de Blade Battery wordt geduwd, stijgt de temperatuur tot maximaal 60 graden Celsius, terwijl er geen vlam te zien is. Voor de duidelijkheid: volgens de fabrikant, die alle twijfel over de oprechtheid van deze test driftig probeert weg te nemen tegenover de aanwezige journalisten, zijn beide accu’s op dezelfde manier geladen.

De nieuwe Seal is één van de modellen van BYD die binnenkort rondrijden met een Blade Battery