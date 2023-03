Stefan en Susanne bezitten de helft van BMW en zo bizar is hun winstuitkering

VRAAG & ANTWOORD Waarom staan verkeers­lich­ten niet aan de overkant van een kruising?

‘Zou het niet fijn zijn als verkeerslichten aan de overkant van de kruising opgesteld staan, zoals in de Verenigde Staten?’ vraagt lezer Frans Falize in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Dat zou veel ergernis wegnemen, zoals het in de auto naar voren moeten leunen om omhoog te kijken.’