Sterkste C-Klasse ooit blijkt een sofa op wielen

Rij-impressieMercedes heeft zijn populaire C-Klasse ingrijpend vernieuwd en ook de AMG-variant profiteerde daarvan mee. In belangrijke mate zelfs, zo ontdekten we op het Bilster Berg Resort.

Bilster Berg Drive Resort is een van de vele erfenissen van de Koude Oorlog in Duitsland. Gelegen net buiten de stad Bad Driburg en gebouwd op het terrein van een munitiedepot van het Britse leger, is dit privéracecircuit het geesteskind van Formule 1-architect Hermann Tilke. Hij ontwierp niet alleen het befaamde Circuit of the Americas in Texas, maar ook het Shanghai International Circuit en hij hielp bij het moderniseren van de Fuji Speedway in Japan en de Nürburgring.

Met dat laatste circuit wordt Bilster Berg het vaakst vergeleken, vooral vanwege de vele hoogteverschillen - 44 heuvels en dalen in totaal - in combinatie met 19 prachtige bochten, waarvan een flink aantal ‘blind’. Architect Tilke vroeg ook voormalig wereldkampioen rally Walter Röhrl om hulp tijdens het ontwerpproces, met als resultaat dat verschillende delen van de baan wel iets weg hebben van een rally-stage. Al met al is de vier kilometer lange Bilster Berg een ware martelgang voor elke auto, ongeacht of het een straatauto is of een professionele racer.

Bijna alle wijzigingen aan de nieuwe Mercedes-AMG C63 hebben als doel om niet alleen de rondetijden te verbeteren, maar ook om aan vertrouwen en comfort te winnen. Wat gelukkig niet gewijzigd werd, is de aandrijflijn. Dat is nog altijd een 4.0 liter metende V8. Uniek voor dit segment, want zowel de BMW M3 en M4 als de Audi RS5 zijn allemaal gezwicht voor de downsizing en hebben aldus een zescilinder onder de kap. Met turbo weliswaar, maar dat heeft de C63 AMG ook – twee zelfs. De Mercedes-AMG levert 476 pk en 650 Nm. In de C 63 S stijgt het vermogen en koppel naar respectievelijk 510 pk en 700 Nm (bij 2.000 tot 4.500 toeren). Er is geen concurrent die meer trekkracht biedt. En alleen de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio evenaart de C 63 S qua vermogen.

De achtcilinder maakt een van meest karakteristieke motorgeluiden uit de auto-industrie. Laag en gorgelend als een Riva Aquarama speedboot bij lage toerentallen en ratelend als een pneumatische voorhamer bij volle belasting. Het is een van de unique selling points van de C63 AMG, deze permanente streling van het trommelvlies bij alle toerentallen. Ook uniek: het koppel dat als een romige saus over alle versnellingen wordt uitgegoten. Negen maal maar liefst, want zoveel trappen kent de nieuwe automaatbak – twee meer dan voorheen. De transmissie biedt ook de mogelijkheid om traploos meerdere versnellingen te verspringen bij het terugschakelen en wordt gecombineerd met een sperdifferentieel dat nu elektronisch wordt geregeld.

Ook de buitenzijde werd aangepakt. De Mercedes-AMG C 63 kan worden herkend aan een andere, zogeheten Panamericana grille met verticale spijlen in hoogglanzend chroom. Verder krijgen alle carrosserievarianten uiteraard de vernieuwde koplampen die de Duitse fabrikant voortaan op het gehele C-klasse gamma toepast. Specifieke AMG-aanpassingen zijn er in de vorm van andere bumpers. De dwarsvin in de luchtinlaten in het voorste exemplaar benadrukken de breedte van de auto. Van opzij vallen ook de aerodynamisch geoptimaliseerde AMG-velgen op. Aan de achterzijde zien we twee dubbele uitlaatpijpen, een vernieuwde diffusor en een spoilerrand op de kofferbak.

De auto hangt zo lekker aan het gas, is zo uitdagend en zo snel, dat alleen een Boeddhistische monnik zich op een goede dag wellicht kan beheersen bij het aanraken van het gaspedaal. Ieder ander gaat er ongetwijfeld binnen vijf minuten als een raket vandoor. Dat komt mede door het vertrouwenwekkende gevoel dat de Mercedes biedt. En de mate van comfort. Toegegeven, dat laatste gaat enigszins ten koste van de scherpte van het onderstel. Je voelt iets minder wat er onder je gebeurt dan bij vergelijkbare power-sedans, maar het insturen lijdt hier niet onder. Wanneer je maar denkt aan rechtsaf slaan, heeft de C63 het al gedaan met een gretigheid die grenst aan het ongelofelijke.

Dat komt deels door de Torque Vectoring techniek, die bijvoorbeeld het linker achterwiel extra koppel geeft bij een bocht naar rechts, zodat je gemakkelijke instuurt. Deze techniek was tot voor kort voorbehouden aan de S-variant, maar nu rust Mercedes-AMG ook de ‘standaard’ versie daar mee uit. De fabrikant zegt ook de vering en de besturing anders afgesteld te hebben. De C 63 S biedt tevens dynamische motorophanging, waardoor deze uitvoering volgens Mercedes-AMG merkbaar scherper rijdt. In de sprint naar 100 km/u is de S-uitvoering slechts 0,1 seconde sneller dan de ‘standaard’ C63 AMG, die dit karweitje in 4,1 seconden klaart. De AMG S heeft een elektronisch begrensde topsnelheid van 290 km/u in plaats van de standaard 250 km/u.

De elektronica helpt beginnende en half gevorderde bestuurders snelle rondes te realiseren op het circuit, maar wanneer je te vroeg op het gas gaat, merk je toch dat de tractiecontrole vermogen weghoudt. Alles uit dus, met als gevolg dat een te vroege stamp op het rechterpedaal in potentie kan leiden tot een gevoelige schade in geval van een total loss. Of toch niet? Inderdaad: ook met alle systemen uitgeschakeld, blijkt er een vangnet gecreëerd dat de inzittenden behoedt voor miscalculaties. Het grijpt laat in, maar zit er wel degelijk – een regeling die ooit ongetwijfeld dronken Russen of overmoedige Arabieren het leven zal redden.

Mercedes-AMG zorgt er als altijd voor dat je je direct thuis voelt. In het interieur monteert Mercedes-AMG een volledig digitaal instrumentarium, de laatste versie van het Comand infomediasysteem en een nieuw sportstuur dat aan de onderkant minder plat is en dat op ’10 voor 2′ meer grip zou moeten bieden. Voor de bekleding kan worden gekozen uit Nappa leer en Dinamica suède. De inlegpanelen kunnen in glanzend zwart of koolstofvezel worden uitgevoerd. Ook zijn er andere stof en leer soorten. Het navigatiesysteem beschikt over circuittelematica. De S uitvoering van de C 63 is voorzien van AMG Performance stoelen, die heerlijk zitten en ook op Bilster Berg voldoende zijdelingse steun bieden.

In een poging om bestuurders optimaal over het circuit te leiden, heeft AMG een functie met de naam 'AMG Dynamics' geïnstalleerd, dat als digitale kristallen bol de toekomst van de auto te voorspelt. Het systeem interpreteert sensorinformatie over wielsnelheid, voertuigsnelheid, rotatie, stuurstand en een groot aantal andere informatiebronnen om het elektronische stabiliteitsprogramma te activeren voordat het voertuig daadwerkelijk uit koers raakt, in plaats van met harde hand in te grijpen zodra de achterzijde begint weg te glijden.

Het is in feite een soort digitale co-piloot, die op basis van een gestage stroom van enen en nullen ‘ziet’ wat er met de auto gebeurt en wat er zou moeten gebeuren. Er zijn natuurlijk verschillende bandbreedtes waarbinnen je vrij kunt bewegen binnen het AMG Dynamics-programma met als label Basic, Advanced, Pro en Master, compleet uitschakelen kan dus nooit. De correcties zijn veelal licht dwingend, maar bijna onmerkbaar en toch ga je harder dan je ooit voor mogelijk had gehouden. Wil je toch driften? Dat kan in de vorm van een nieuw variabel tractiecontrolesysteem van AMG, geleend van de uitstekende AMG GT-sportwagen. Met behulp van een draaiknop op het stuur kun je kiezen uit negen verschillende tractieregelingniveaus, waarbij het lagere getal een strakkere supervisie vertegenwoordigt.