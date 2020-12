Stiller op de snelweg door de lockdown: Drukte in Overijssel sneller afgenomen dan in Gelderland en Flevoland

De verkeersdrukte nam af op dinsdag, de eerste dag van de lockdown, maar lang niet zo veel als tijdens de eerste lockdown in maart. Dat meldt de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW). In Overijssel is de afname van het snelst af ten opzichte van de drukte in de zomer, maar in Gelderland is het momenteel het rustigst op de weg. Vooral op de snelwegen nam het verkeer af.

Afgelopen dinsdag was het aantal auto’s op de snelweg 18 procent lager dan begin maart, toen er nog geen coronamaatregelen van kracht waren. De drukte is in Flevoland met maar 13 procent gedaald. In de provincie Gelderland ligt dat percentage juist hoger: 19 procent. In de weken voor de nieuwe lockdown was het telkens nog 15 procent rustiger in het land op dinsdag.

Lees ook Door deze ramen te openen is kans op coronabesmetting in auto het kleinst

Nederlanders pakten ook al minder de auto nadat de gedeeltelijke lockdown half oktober was afgekondigd en dat effect lijkt nu iets versterkt. Het was deze dinsdag nog wel drukker op de weg dan eind maart, toen de ‘intelligente lockdown’ was afgekondigd vanwege de eerste coronagolf. De drukte op de snelwegen was destijds bijna gehalveerd. In Overijssel was het destijds nog wel wat drukker dan in andere provincies van Nederland.

De verkeersdrukte tijdens de spitsuren is sneller afgenomen dan gemiddeld, met ongeveer een kwart vergeleken met begin maart. In de avonduren is een nog sterkere daling te zien. Dat is volgens de NDW mogelijk het gevolg van maatregelen en oproepen om het aantal sociale en recreatieve verplaatsingen te beperken.

In Overijssel is het sinds de zomer de verkeersdrukte snel afgenomen. Ten opzichte van de ‘ topdrukte’ rond eind juni is er nu 25 procent minder verkeer op de weg. Ook in Gelderland is er aanzienlijk rustiger. In Flevoland lijken de beperkende maatregelen de minste invloed te hebben.

Op de regionale wegen is het verkeer ook afgenomen, maar wel minder dan op de snelweg. ,,Dat zou een indicatie kunnen zijn dat korte afstandsverplaatsingen minder worden geraakt door de maatregelen dan lange”, schrijft een onderzoeker van de NDW hierover.

In de grafiek hieronder kan je per provincie inzicht krijgen in de verminderde verkeersdrukte

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.