Stoere Ford Fiesta Active rijdt vooral comfortabel

Rij-impressieCompacte SUV's zijn nog altijd mateloos populair. Maar terwijl bijvoorbeeld Renault al jaren goede zaken doet met de Captur, had Ford er tot nu toe geen goed antwoord op. De nieuwe Fiesta Active moet hier verandering in brengen.

Ford had wel al de Ecosport, een model dat van oorsprong voor de Zuid-Amerikaanse markt is ontwikkeld. Daarmee lukte het tot nu toe niet het grote publiek in Europa te overtuigen. Anders dan de Ecosport is de gloednieuwe Fiesta Active echter geen echte SUV, maar vooral een stoere, iets hogere versie van een compacte hatchback.

De Active staat hoger op de wielen dan een gewone vijfdeurs Fiesta. Verder onderscheidt hij zich aan de buitenkant door middel van een aantal stoere stijlelementen. Zo zijn de spatborden verbreed met donkergrijze kunststof randen, die naadloos doorlopen in de dorpels en de onderkant van de bumpers. Verder wordt de Fiesta Active voor zijn vanafprijs van 23.075 euro geleverd met aluminiumkleurige dakrails. Ook tweekleurige, 17-inch lichtmetalen wielen behoren tot de standaarduitrusting.

Gewijzigd onderstel

De wijzigingen aan het onderstel beperken zich niet alleen tot de iets langere schroefveren, die de Fiesta Active 19 mm boven de gewone Fiesta laten uitsteken en de instap iets vergemakkelijken. Ook de spoorbreedte (de afstand tussen de wielen van dezelfde as) is zowel voor als achter met 10 millimeter toegenomen. Ford claimt dat dit de stabiliteit en de wegligging ten goed komt. Om ervoor te zorgen dat de Active op onverharde wegen voldoende uit de voeten kan, heeft Ford tevens de voorste schokdempers, de besturing en het stabiliteitssysteem aangepast.

Op asfalt, waar de Nederlandse Fiesta Active-rijder 98 procent van zijn kilometers maakt, gedraagt de auto zich wat zachtmoediger dan de gewone Fiesta. De vering is erg vergevingsgezind, bovendien blijkt het onderstel mooi stil. Op een bochtig traject is de carrosserie wel vrij beweeglijk en voelt de besturing minder stevig aan dan we van de Fiesta gewend zijn. Voor de vorm hebben we nog even een onverharde weg opgezocht. Inderdaad lijkt de zachte vering daar vruchten af te werpen. Ook hier is van onaangenaam gehobbel en harde stoten geen sprake.

Drie rijstanden

Nieuw voor de Fiesta Active is de mogelijkheid drie verschillende rijstanden te kiezen. Met een schakelaar op de middentunnel kan de bestuurder de standen Eco, Normal en Slippery selecteren. De Eco-stand is alleen beschikbaar bij de handgeschakelde versie en helpt de bestuurder brandstof te besparen. De meest gebruikte rijstand wordt ongetwijfeld de Normal-modus. De Slippery-stand is speciaal ontwikkeld voor extra grip op glad wegdek en beperkt het doorslippen van de wielen. Zowel tijdens het rijden als bij het optrekken vanuit stilstand. Dat gebeurt door middel van subtiele ingrepen in de gastoevoer en zo nodig wordt zelfs automatisch afgeremd.

Zwaarder

In Nederland wordt de Fiesta Active uitsluitend leverbaar met de 100 pk sterke driecilinder turbomotor met een inhoud van één liter. Onder normale omstandigheden is de motor keurig stil en biedt hij voldoende prestaties. Je voelt wel dat de Active zo'n 150 kilo zwaarder is dan een gewone vijfdeurs Fiesta. Om echt vlot op te schieten, moet je veelvuldig schakelen, zeker in geaccidenteerd terrein. Officieel mag de Fiesta Active een geremde aanhanger van 1.000 kg trekken, maar het is de vraag of het een goed idee is om met zo'n combinatie de Alpen of Pyreneeën te bedwingen.

Dat de Fiesta Active zwaarder is dan zijn 'gewone' broertjes, zie je ook terug in het benzineverbruik: volgens de fabriek neemt de Fiesta Titanium genoegen met 4,4 liter per 100 km (1 op 23,3), terwijl de Active met handgeschakelde zesversnellingsbak gemiddeld 5,0 liter per 100 km (1 op 20) nodig heeft. In de praktijk zal het eerder uitdraaien op 1 op 14,5 tot 1 op 15. Met de zestraps automaat (meerprijs 2000 euro) nemen de prestaties nog wat verder af, en neemt het brandstofverbruik toe.

Vrolijke accenten

Voor de Nederlandse markt voorziet Ford de sportstoelen van de Fiesta Active standaard met een goudgeel streepmotief. In de portierbekleding en op het dashboard zien we deze kleuraccenten terug. Het geeft het interieur een vleugje vrolijkheid, maar het praktische aspect is zeker niet uit het oog verloren. Ford heeft naar eigen zeggen veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van de bekledingsmaterialen, die goed bestand zijn tegen verkleuring, slijtage, vocht en vuil. Vuile sportschoenen of natte handdoeken kun je dus met een gerust hard meenemen, al moeten dat er niet te veel zijn, want de Active heeft niet meer kofferruimte dan de gewone Fiesta. In de standaardopstelling van de achterbank kun je 311 liter bagage meenemen. Dat is bij de concurrenten doorgaans meer. Ook de beenruimte voor achterpassagiers houdt niet over, maar met de instap naar achteren is weinig mis.

Volledig scherm Fiesta Activ © Ford

Bang & Olufsen

De Fiesta Active wordt in één versie leverbaar, maar uiteraard kun je de standaarduitrusting met allerlei pakketten en accessoires opwaarderen. Af fabriek beschikt elke Fiesta over onder meer een noodremsysteem met voetgangersherkenning en rijstrookhulp. De Active heeft bovendien een regensensor, cruisecontrol, verkeersbordherkenning en een indrukwekkende geluidsinstallatie van Bang&Olufsen met negen luidsprekers. Het infotainmentsysteem heeft aangenaam grote iconen, zodat je ook op een hobbelige weg niet zo gauw mis tast. Verder kun je het systeem via SYNC3 aan je Android- of Apple-telefoon koppelen en via spraakcommando's bedienen.

Zowel wat betreft techniek als uitrusting is de Active een slimme aanvulling op het bestaande Fiesta-programma. Daarnaast zaagt hij ook aan de hoge poten van de Ford Ecosport. Die is weliswaar meer SUV dan de Fiesta Active, maar hij is ook minder modern en minder fraai afgewerkt, terwijl zijn praktische meerwaarde in ons land te verwaarlozen is.

