Subaru ‘Fucks’ en Mitsubishi ‘Rukker’: deze automerken gingen ook in de fout met hun modelnamen

Er bestaan talloze voorbeelden van automodellen die op de één of andere manier een aparte, onsmakelijke of ongepaste naam hebben gekregen. Naar aanleiding van ons bericht over de Subaru Forester Ultimate Customised Kit Special (waarbij de afkorting leest als het pikante Engelse woord ‘Fucks’) publiceerde mediavakblad Adformatie een heel aardige voorzet in een blog. Daarin komen de meest bekende ‘missers’ van autofabrikanten op het gebied van naamgeving voorbij.

Volledig scherm Kijk goed op de motorkap: zowel Pajero als Montero © Mitsubishi

Naast de opmerkelijke keuze van Subaru gaat het onder meer over de Mitsubishi Pajero, die in Spaanstalige landen niet op de markt kon komen omdat Pajero in het Spaans ‘rukker’ betekent. Niet voor niets verscheen de Japanse terreinwagen daar als ‘Montero’ en elders als ‘Shogun’. Maar ook de Hyundai Kona, de Fiat Uno en de Ford Pinto hebben in diverse landen stof doen opwaaien, omdat hun namen andere betekenissen blijken te hebben in een bepaalde taal. In sommige gevallen plakken automakers inderdaad een ander typeplaatje op hun model, maar soms gaan auto’s met de meest vreemde namen gewoon de weg op.

Volledig scherm De Chevrolet Nova heeft zijn naam ook niet echt mee © Chevrolet

De Chevrolet ‘Gaat Niet’

Zo presenteerde het Amerikaanse merk Chevrolet al in de jaren ’60 van de vorige eeuw een model met de naam Nova. Op zich niets vreemds, ware het niet dat ‘Nova’ in het Spaans zoveel betekent als ‘hij gaat niet’. Niet zo handig voor een autofabrikant die claimt dat z’n modellen technisch zo betrouwbaar zijn. Toch bleef de Nova vele jaren leverbaar. Nog een lastige: de Opel Ascona was in Nederland een degelijke, betrouwbare en brave gezinsauto, maar in Spanje en Portugal deed die naam de meeste mensen denken aan vrouwelijke geslachtsdelen.

Volledig scherm De brave Opel Ascona doet Spanjaarden en Portugezen aan hele andere dingen denken © Opel

In Japan kunnen de autofabrikanten er ook wat van. De compacte Mazda LaPuta doet bijvoorbeeld heel wat wenkbrauwen fronsen: vertaald naar het Spaans hebben we hier namelijk te maken met een, laten we zeggen, ‘dame van lichte zeden’. In het geval van de Nissan Moco gaat het over ‘Snot’, terwijl de Subaru Brat (‘snotneus’) en Daihatsu Naked eveneens wel heel brutaal zijn.

Volledig scherm De Daihatsu 'Naked' rijdt rond in Japan © Daihatsu