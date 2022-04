Subsidiepot elektrische auto’s alweer bijna leeg

Als de verkoop van nieuwe elektrische auto’s in het huidige tempo doorgaat, is de subsidiepot binnen een maand op. Brancheorganisaties pleiten voor verhoging van het subsidiebudget om de groene ambities waar te kunnen maken.

Voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een cataloguswaarde tot 45.000 euro is sinds 1 januari 3350 euro subsidie beschikbaar. En het loopt storm. Van de 71 miljoen euro subsidie voor 2022 is nog 11,8 miljoen euro over. Gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die de subsidieregeling uitvoert, laten zien dat de verkoop van elektrische auto’s constant is. Afgelopen week werd voor 3 miljoen euro subsidie aangevraagd. In dat tempo is de pot over vier weken leeg.

De subsidiepot voor tweedehands elektrische auto's heeft nog wat meer ruimte. Van het totale subsidiebudget voor dit jaar is van 20,4 miljoen euro nog 6,8 miljoen euro over. Wie een tweedehands elektrische auto koopt kan 2000 euro overheidssteun krijgen. Ook de verkoop van elektrische occasions is constant, in het huidige tempo is ook die subsidiepot over tien weken vergeven.

Aanbod

Brancheorganisatie Bovag denkt dat het grotere aanbod relatief goedkopere elektrische auto’s mensen over de streep trekt. ,,Ze zijn populair, ook in combinatie met private lease. Het is jammer dat het subsidiebudget binnenkort weer op is. Er staat geld klaar voor subsidie voor de komende jaren. Dat zou nu beschikbaar moeten komen. Dan verminder je nú de CO2-uitstoot. Een elektrische auto die nu wordt verkocht zorgt ook komende jaren nog voor een reductie”, zegt woordvoerder Paul de Waal. Voor 2023 en 2024 heeft de rijksoverheid 186 miljoen euro subsidie gereserveerd.

Quote Er komt een spurt in de verkoop omdat mensen bang zijn naast de subsidie te grijpen Floris Liebrand ,,Er moet meer geld in de subsidiepot”, zegt Floris Liebrand van de Rai vereniging. ,,Het kabinet heeft torenhoge ambities om de uitstoot terug te brengen. Dan moet je dat ook fiscaal stimuleren. Als de verkoop nu goed gaat dan komt er ook sneller een goede tweedehands markt. Maar de subsidiepot is bijna leeg. Nu zul je een spurt in de verkoop zien omdat mensen anders 3350 euro subsidie mislopen en daarna krijg je een dip in de verkoop.’’

Er is inmiddels door particulieren voor ruim 18.000 nieuwe elektrische auto’s subsidie aangevraagd, maar het gros daarvan moet nog geleverd worden. In het eerste kwartaal werden 12.385 elektrische auto’s verkocht, waarvan iets meer dan de helft aan particulieren, blijkt uit cijfers van Bovag en Rai. Nooit eerder werden er zoveel elektrisch auto’s verkocht in het eerste kwartaal. Een op de zes nieuwe auto’s was in de eerste drie maanden volledig elektrisch.

Bij de nieuwe auto’s zijn de Fiat 500e, Kia Niro en de Peugeot 208 het populairst bij particulieren. Bij tweedehands elektrische auto's zijn de Renault Zoë, Nissan Leaf en Volkswagen Golf het meest in trek.

