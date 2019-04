‘Superbatterij brengt elektrische auto's duizend kilometer ver’

Een autobatterij waarmee je met één oplaadbeurt tot 1.000 kilometer ver kan rijden. Het Zwitserse bedrijf Innolith beweert die droom te kunnen verwezenlijken. Bovendien zou de nieuwe lithium-ion accu met hoge energiedichtheid een langere levensduur hebben. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde tech-website The Verge.

Het Zwitserse bedrijf beweert de eerste herlaadbare batterij van 1.000 Wh/kg te hebben gemaakt. De eenheid van Wattuur per kilogram wordt gebruikt om de energiedichtheid van batterijen aan te duiden. Ter vergelijking: de accu van de Tesla Model 3 moet het stellen met een geschatte 250 Wh/kg, wat naar verwachting binnenkort nog opgevoerd zal worden naar 330 Wh/kg. Intussen is het Amerikaanse Department of Energy bezig met een ontwikkelingsprogramma om accu’s van 500 Wh/kg te produceren.

Met andere woorden: als de bewering van Innolith klopt, dan is het de concurrentie vér voor. Grosso modo zouden de prestaties vier keer beter zijn dan de huidige batterijen van Tesla, drie keer krachtiger dan de verwachte verbeterde versies daarvan, en twee keer beter dan wat het Amerikaanse Departement of Energy voor ogen heeft. ,,Een grote en belangrijke sprong dus”, beaamt CEO van Innolith, Alan Greenshields.

De actieradius van zo’n batterij: 1.000 kilometer. De duurste Tesla’s halen vandaag met hun accu’s van Panasonic een rijbereik van ongeveer 530 kilometer en dat is ook de norm waar de concurrentie naar streeft. De Deense elektrische autobouwer Henrik Fisker zet echter in op krachtige solidstate-batterijen, met een verwachte actieradius tot zo’n 800 km. Maar die technologie is nog lang niet geschikt om op de markt te kunnen brengen.

De nieuwe accu zou vier keer krachtiger zijn dan die van Tesla Model 3

Innolith zweert voorlopig bij de bestaande techniek van ‘natte’ vloeibare elektrolyten, maar vervangt wel het organische (en licht ontvlambare) oplosmiddel dat elektrolyten bevat met een anorganische stof die stabieler en minder ontvlambaar is. ,,Zo ben je af van én het brandgevaar én de meest reactieve componenten in het systeem”, verklaart Greenshields. ,,Waardoor het makkelijker wordt een batterij te bouwen, waarin je veel energie kan verpakken zonder dat het ding onstabiel wordt.” Volgens Greenshields ligt het organisch materiaal in lithium-ion batterijen aan de basis van de lastige bijwerkingen die de accu aan productiviteit doen verliezen. Innolith beweert dit te hebben opgelost.

Proefproject

De Zwitsers willen hun batterijen via een proefproject in Duitsland op de markt brengen. De verdere ontwikkeling en verkoop zal vermoedelijk nog drie tot vijf jaar op zich laten wachten.