‘Superflitspaal’ nu ook in België ingezet in de strijd tegen verkeersovertreders

De flitspaal staat in België op de E411 bij Beez en wordt voorlopig alleen gebruikt om te kijken of vrachtwagenchauffeurs voldoende afstand houden, zo meldt een woordvoerder van de Belgische politie aan het Nieuwsblad. De superflitser heeft een bereik van 200 meter en kan op acht rijbanen tegelijkertijd voertuigen flitsen.

De flitspaal heet officieel Mesta Fusion en wordt gemaakt in Frankrijk. Het apparaat kan overdag en 's nachts snelheden tot 300 kilometer per uur meten. Daarnaast registreert de paal overtredingen zoals door rood rijden, verkeerd inhalen, de vluchtstrook gebruiken of de telefoon vasthouden. Ook kan het toestel detecteren of iemand via de pechstrook een file passeert.