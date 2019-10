Supersnelle Mercedes AMG crasht hard tegen boom in Rotterdam

Bij het wegrijden van het evenement, waar geld werd ingezameld voor het ziekenhuis, hield een vermoedelijke bezoeker zich volgens Autobahn al uitslovend niet aan de verkeersregels en dat resulteerde in schade aan zijn Mercedes-AMG C63S.



De auto heeft 503 pk en achterwielaandrijving, waarmee het dus mogelijk is om te driften in de bochten. Dat is echter niet zonder gevaar, zoals blijkt uit beelden die na het incident opdoken op YouTube.



De opnames van CarSpotterQVS laten zien dat de manoeuvre niet verliep zoals gepland. De auto heeft flinke schade na een botsing tegen een boom, maar gelukkig werden er geen omstanders of autospotters geraakt en slaagden zowel de bestuurder als de bijrijder erin om veilig uit de auto te stappen.



Het is niet bekend of de bestuurder een waarschuwing of bekeuring heeft gekregen.