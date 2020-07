Supersnelle oplader voor Tesla’s: Rijswijk heeft de primeur

Een wereldprimeur is het niet, integendeel: elders in de wereld staan al 1999 van dit soort laadstations. De V3 Superchargers hebben een compleet nieuwe architectuur om de hoge prestaties te kunnen leveren. Het laadvermogen wordt nu niet meer gedeeld met een andere auto die aan dezelfde laadpaal is gekoppeld.

In de optimale situatie kun je een Tesla Model 3 Long Range dankzij de laadsnelheid van 250 kW in 5 minuten tot 120 km opladen. Helaas kan niet iedere Tesla met dit hogere laadvermogen worden geladen. Verder hangt de laadsnelheid ook af van de temperatuur, grootte en de leeftijd van de accu.

De Supercharger-locatie bevindt zich bij Restaurant Hotel & Spa Savarin in Rijswijk, Laan van Hoornwijck 29 in Rijswijk. Dat is dichtbij de A4 en A13. Er zijn daar in totaal 12 laadpunten beschikbaar. De locatie wordt op de website van Tesla en via Google Maps op het grote touchscreen in de Tesla's weergegeven.

In Nederland heeft Tesla momenteel 23 eigen Supercharger-locaties met in totaal 384 laadpunten. In Europa zijn er in totaal 523 locaties met samen meer dan 5.000 laadpunten. Het is nog niet duidelijk welke locaties het eerst worden omgebouwd naar de V3-generatie, en of alle locaties überhaupt worden omgebouwd.