Taakstraf voor chauffeur die kinderkoppen verloor op de A58 waarbij man (60) om het leven kwam

Daarnaast heeft de rechtbank in Breda hem een voorwaardelijke rijontzegging opgelegd van één jaar.

Volgens het vonnis heeft de beroepschauffeur onvoorzichtig en onoplettend gereden, waardoor een deel van de lading kinderkoppen van de aanhanger op de rijbaan terecht is gekomen. De kasseien zaten in big bags en kratten. Niettemin had de chauffeur de lading moeten zekeren met een net of zeil. Hij had zich dat als zeer ervaren beroepsrijder moeten realiseren, ook al was dergelijk afdekken bij zijn bedrijf niet voorgeschreven. Nu konden de stenen door een onverhoedse stuurbeweging op het wegdek terecht komen. Twee achterop komende personenauto’s knalden op de stenen en één bestuurder, een 60-jarige Eindhovenaar, overleed.

Quote Ik heb een gruwelijk schuldge­voel naar de familie, maar ook naar mijn eigen gezin Vrachtwagenchauffeur, eerder in de rechtszaal

Leed

Op basis van de richtlijnen staat daar een taakstraf op van 240 uur en een onvoorwaardelijke intrekking van het rijbewijs voor één jaar.

De rechtbank constateert echter dat het ongeval ook voor de chauffeur heel ingrijpend is geweest. Hij is zich zeer bewust van het leed dat hij de nabestaanden van het slachtoffer heeft berokkend. Ook is de redelijke termijn voor berechting, het ongeval gebeurde drie jaar geleden, overschreden.

De 51-jarige chauffeur zit al dertig jaar op de weg. Hij rijdt zo’n 100.000 km zakelijke kilometers per jaar. Op de vroege maandagochtend van 9 april 2018 was hij met zijn lading onderweg van Best naar Leiden.

Slingerbeweging

Ter hoogte van Moergestel was hij, naar eigen zeggen, even in gedachten verzonken. Daardoor raakte hij met zijn vrachtwagen met aanhanger op de vluchtstrook en deels in de zachte berm. De chauffeur corrigeerde met een korte, krachtige stuurbeweging.

Door de slingerbeweging kwam een flink aantal kinderkoppen - per stuk zo’n 30 bij 30 cm en met een gewicht van 8 tot 13 kilo - op het wegdek. De chauffeur had niets in de gaten en reed gewoon door.

Een 60-jarige automobilist uit Eindhoven reed met zijn Peugeot op een kinderkop, belandde tegen de vangrail en kwam dwars op de weg tot stilstand. Een tweede personenauto, een VW Polo met daarin een 55-jarige man ook uit Eindhoven, klapte er bovenop. Door de grote impact overleed de bestuurder van de eerste auto.