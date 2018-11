Tarraco: stoere Seat voor grote gezinnen

De Tarraco is na de Arona en de Ateca de derde en grootste SUV van het Spaanse merk. Standaard beschikt hij over vijf zitplaatsen. Tegen meerprijs krijg je twee extra stoeltjes die uit de laadvloer omhoog klappen. Wees gewaarschuwd: alleen jonge kinderen hebben benen die kort genoeg zijn om hier te zitten. Met plek voor zeven zit de Tarraco in hetzelfde vaarwater als de Alhambra. En ook al staat de imposante SUV nog zo hoog op zijn wielen, die pakezel van een Alhambra is nog altijd langer, breder én hoger. Maar de bedaagde ruimteauto is uit de mode geraakt, de SUV is in.

Bewegingsvrijheid

Evengoed biedt de 4,74 meter lange SUV veel ruimte. De bestuurder en bijrijder wanen zich in de cabine van een vrachtwagen, zo hoog en ver uit elkaar zitten ze. Dit betekent een boel bewegingsvrijheid voor schouders en ellebogen. Op de achterbank gaat het er ook al zo ruim aan toe: duw de verschuifbare bank naar achteren en je hebt zeeën van beenruimte. Lange mensen zijn helemaal in hun element als ze merken dat de klaptafeltjes zo hoog zitten dat ze boven hun knieën uitkomen. Vaak hangen ze te laag en kun je een kleurplaat niet de aandacht geven die hij verdient. De hoofdruimte is ook riant, zelfs als je kiest voor het optionele glazen schuifdak. In de bagageruimte past 760 liter, of twee keer de kofferbakinhoud van de Arona, Seats kleine SUV. Ga je een kinderkamer inrichten en vouw je alle stoelen behalve die van de bestuurder plat, dan gaat er 1920 liter aan hobbelpaarden en luieremmers achterin.

Nieuw familiegezicht

Over kinderen gesproken: Spanje heeft het laagste geboortecijfer van heel Europa, met 1,34 kinderen gemiddeld per vrouw. Seat werkt mee aan de oplossing, want de Tarraco geeft je niet het gevoel dat je leven eindigt als je aan kinderen begint. Het mag dan een gezinsauto zijn, zo ziet hij er niet uit. De stompe neus wordt gekenmerkt door een grote grille en venijnig ogende led-koplampen. Dit is trouwens het nieuwe familiegezicht van Seat, dus we gaan deze grille terugzien op meer modellen. Wellicht op de nieuwe Leon in 2019. Scherpe vouwen, verchroomde raamlijsten en kunststof stootranden voeren je blik naar de achterkant. De Tarraco heeft verbonden achterlichten. Zo’n lichtbalk maakt de achterkanten van sommige Audi’s en Porsche’s extra ‘breed’, maar bij deze Seat is het effect niet zo krachtig. De afgebeelde 20-inch wielen staan hem wel goed. Niet eerder leverde Seat zulk groot lichtmetaal.

Uitvinding

Tevergeefs zoeken naar knoppen terwijl de passagiers met de muziek meeblèren, is er niet bij. Het interieur is bekende kost voor iedereen die wel eens in een nieuwe Seat, Volkswagen of Skoda heeft gereden. Het digitale instrumentarium (standaard op de Terraco) blijft een fraaie uitvinding, want je bepaalt zelf welke informatie over de auto of de route je wilt zien. Wel zo fijn als de bijrijder het grote touchscreen claimt. Het centrale display hoog op het dashboard is nieuw: het is groot en haarscherp. Je ogen hoeven maar een kleine afstand te overbruggen van de weg naar het scherm en dat vergroot de veiligheid. Nadeel is wel dat direct zonlicht alle vingerafdrukken doet oplichten.

150 of 190 pk

De motoraanduiding 1.5 TSI wordt waarschijnlijk net zo populair als de babynamen Julia en Lucas. Deze 1,5-liter turbomotor met vier cilinders levert 150 pk vermogen en 250 Nm koppel. Het is een prachtige, soepele benzinemotor die uitstekend tot zijn recht komt in een compact model als de Leon. Maar voor de ten minste 1687 kilo wegende Tarraco is hij aan de lichte kant. Optrekken duurt tien lange seconden en voor een inhaalactie moet je steevast terugschakelen. Dat doe je met de hand, want de 1.5 TSI wordt alleen geleverd met een kordaat schakelende zesbak. Alle krachten gaan naar de voorwielen. Het alternatief is de krachtiger 2.0 TSI met 190 pk en 320 Nm, in combinatie met een zeventraps transmissie met dubbele koppeling (DSG) en vierwielaandrijving. Hiermee is de grote SUV in zijn element.

Elektromotor

Een plug-in hybride Terraco verschijnt in 2020. De benzinemotor en elektromotor produceren samen 210 pk, en puur elektrisch rijdt hij tot 50 kilometer uitstootvrij. Dat zal niet alleen soepel rijden, het geeft je als ouder een streepje voor bij het schoolplein. De afkeurende blikken worden bewaard voor ouders die hun kroost afzetten met een diesel-Tarraco. Je hoort ze denken: ‘De 150 pk sterke 2.0 TDI stoot al 148 gram CO2 uit en de versie met 190 pk nog meer. Om van fijnstof nog maar te zwijgen.’ Een overdreven reactie, want beide diesels voldoen aan de strengste emissienormen.

Wie van de drie

Wat maakt de Tarraco anders dan de grote SUV’s waarop hij gebaseerd is, de Tiguan Allspace en Skoda Kodiaq? Om te beginnen ziet hij er dus anders uit. De keuze is snel gemaakt als je valt voor de elegante en zelfverzekerde uitstraling van Seats nieuwe topmodel. Terwijl de ontwerpers daarmee bezig waren, hebben de technici zich uitgeleefd op het onderstel en de rijstanden. Met als resultaat dat de Tarraco iets minder overhelt in bochten en een fractie directer stuurt.

Onderscheid

Met een draaiknop tussen de voorstoelen geef je aan of je zuinig, comfortabel of sportief wilt rijden. Om duidelijk onderscheid te voelen tussen de rijprogramma’s, moet je Dynamic Chassis Control (kortweg DCC) bijbestellen. Dan veranderen de respons van de schokdempers en de besturing. Daar moet wel bij worden gezegd dat de grote 20-inch wielen hun stempel drukken op het comfort – ongeacht de rijstand. Ze rollen nogal hardhandig over kleine asfaltschades zoals scheuren en gaten. Ons advies is een maatje kleiner bestellen. Dat is makkelijk gezegd en gedaan, want de meest luxe uitvoering staat standaard op 19-inch wielen. Het gevoel dat bij de eerste kennismaking overheerst, is dat Seat een overwegend comfortabele SUV heeft gebouwd. Hij staat zijn mannetje op bochtige wegen, maar de vijf kinderen aan boord sputteren ongetwijfeld meer tegen dan de hoge carrosserie doet. Voor een grote SUV is hij sportief zat.

Markt

De Tarraco komt begin 2019 op de Nederlandse markt en zijn kans van slagen zal voor een groot deel afhangen van de prijs. Grote kans dat de basisprijs onder de 40 mille blijft – meer dan een Skoda Kodiaq en een fractie minder dan een Tiguan Allspace. Er zijn twee uitvoeringen: Style en Xcellence. De Style is al een complete auto, met 17-inch lichtmetaal en het grote touchscreen en het digitale instrumentarium. De venijnige led-koplampen zijn ook bij de prijs inbegrepen, net als automatische klimaatregeling.

Veiligheid

Op het gebied van veiligheid heeft de Tarraco ook een streepje voor op zijn merkbroers, want een noodremsysteem met fietserherkenning, een spoorassistent en automatische noodoproep zijn standaard. Bij de Kodiaq en de Tiguan AllSpace moet je hiervoor een duurdere uitvoering kiezen. Op de optielijst staan adaptieve cruisecontrol, dodehoekwaarschuwing en verkeersbordherkenning. De duurste uitvoering Xcellence heeft alles wat je wilt: 19-inch wielen, mooie bekleding met stof en alcantara, plus navigatiesoftware op het eerdergenoemde touchscreen.

