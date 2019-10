Te hard gereden? Kies maar: boete of afkoelperiode

In een poging de hardleerse bestuurders met te veel haast te doen vertragen, heeft de Estse politie een origineel repressiemiddel ingevoerd. In plaats van een boete kan de bestuurder die betrapt is op te snel rijden kiezen voor een verplichte pauze.

De keuze voor een verplichte koffiepauze gaat niet op voor alle overtredingen. Wie sneller rijdt dan 40 km/u ontkomt niet aan een boete, plus eventueel nog een gerechtelijke vervolging met het risico om het rijbewijs te verliezen. De overheid in Estland kiest voor de nieuwe maatregel omdat het aantal verkeersdoden en -gewonden in het verkeer vorig jaar flink is toegenomen in Estland.