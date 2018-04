Tele-chauffeur helpt in de toekomst gestrande autonome auto's op weg

Zelfrijdende auto’s mogen vanaf volgende maand in de Verenigde Staten zonder begeleiders de weg op. Maar wat nou als de auto’s het even niet meer weten? Ontmoet de tele-chauffeur, een beroep met toekomst.

Ben Shukman is softwareprogrammeur voor Phantom Auto. Hij zit met een computerstuur in Californië voor een aantal computerschermen en speelt een computerspel. Althans: zo lijkt het. In werkelijkheid bestuurt hij op afstand een onbemande test-taxi die 200 kilometer verderop in de problemen is geraakt doordat deze het even niet meer wist nadat agenten met pylonen een wegomlegging hadden gemaakt na een ongeval op de snelweg.

Volledig scherm © Phantom Auto

Omgevallen boom

Phantom is gespecialiseerd in afstandbestuurbare systemen voor zelfrijdende auto’s. Samen met een aantal collega’s helpt Shukman gestrande autonome auto’s weer op weg nadat ze niet verder kunnen als gevolg van een aardverschuiving, een omgevallen boom of een andere verkeerssituatie waarvoor ze niet geprogrammeerd zijn. Ook kan het zijn dat de software last heeft van een ‘bug’ of dat een auto wordt staande gehouden door een politieagent. In al deze gevallen zijn er mensen nodig die de autonome auto weer op weg helpen.

Volledig scherm © Phantom Auto

Geen stuur

Een auto in nood zoekt automatisch contact met een helpcenter, waarna een operator met behulp van de sensoren en camera’s van de autonome auto deze uit de problemen helpt. ,,De kans bestaat dat dit tele-chauffeur ding heel groot gaat worden’’, zegt de CEO van start-up voor autonome auto's Zoox, Tim Kentley-Klay. Hij gaf onlangs voor de Amerikaanse senaat toe dat commandocenters op grote schaal nodig zullen zijn. De technologie van zelfrijdende auto’s gaat namelijk zo snel gaan dat veel mensen over een aantal jaren geen rijbewijs meer hebben. Ook hebben zelfrijdende auto’s over enkele jaren geen stuur-, gas- en rempedaal meer. De tele-chauffeur biedt in die gevallen uitkomst.

Beroep met toekomst