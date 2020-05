Teleurstelling voor leaserijders: elektrische Ford Mustang Mach-E komt pas volgend jaar naar Nederland

De Nederlandse leveringen van de elektrische Ford Mustang Mach-E zijn uitgesteld naar begin 2021. Door het coronavirus is de productie uitgesteld, waardoor de geplande leveringen eind dit jaar niet door kunnen gaan. Het betekent dat zakelijke rijders in Nederland straks meer bijtelling moeten betalen.

Toen Ford de Mustang Mach-E eind vorig jaar aankondigde, zei de fabrikant de eerste elektrische Fords deze herfst naar Nederland te kunnen brengen. Dat was goed nieuws, omdat per 1 januari 2021 zakelijke rijders meer fiscale bijtelling moeten betalen over hun elektrische auto. Maar Ford bevestigt tegenover techsite Tweakers dat de Nederlandse leveringen van de Mustang Mach-E zijn uitgesteld.

,,Door het coronavirus is er vertraging opgelopen bij Ford en toeleveranciers”, zegt een woordvoerder van het bedrijf. De autofabrikant verwacht de eerste auto’s eind dit jaar in de Verenigde Staten te kunnen produceren, daarna duurt het nog zo’n vier weken voor de Mustang Mach-E in Nederland is. De eerste Nederlandse auto’s worden daarom pas in het eerste kwartaal van 2021 geleverd.

Vertraging in de komst van de elektrische auto heeft grote impact op zakelijke rijders. Wie nog dit jaar een elektrische auto op kenteken zet, betaalt de komende vijf jaar 8 procent bijtelling over de eerste 45.000 euro van de catalogusprijs. Wie echter pas in 2021 zijn auto op kenteken zet, betaalt vijf jaar lang 12 procent bijtelling over de eerste 40.000 euro van de catalogusprijs.

Ford Nederland is in gesprek met Ford Europa ‘of we onze klanten een handreiking kunnen doen’. De pre-orders van de Mustang Mach-E kunnen volgens de woordvoerder kosteloos worden geannuleerd. Bij klanten die deze pre-order hadden omgezet in een order, is dit mogelijk niet het geval. Volgens de woordvoerder waren er tweeduizend klanten die de Mach-E voor levering in 2020 hadden besteld.

Ford gaat eerst de First Edition-modellen leveren van de Mustang Mach-E. Deze auto’s hebben standaard vierwielaandrijving en een 98,8 kWh-accupakket. Hiermee kan de SUV maximaal 600 kilometer rijden. Dit model kost €70.940. Er komen ook goedkopere modellen: de basisversie gaat €49.925 kosten en krijgt een actieradius van 450 kilometer.