Tellerfraude bij minstens een op de tien Duitse importauto's

Bij zeker een op de tien importauto's uit Duitsland is de kilometerteller teruggedraaid. Van nog eens een op de tien bestaat gerede twijfel of de tellerstand klopt. Dat blijkt uit onderzoek van de Dienst Wegverkeer (RDW) en de voertuigbranche, verenigd in de Vereniging Aanpak Tellerfraude (VAT).

De economische schade van Duitse auto's met teruggedraaide teller wordt geschat op jaarlijks 42 miljoen euro. Een auto waarvan de kilometerteller is teruggedraaid, zou minder veilig zijn en duurder zijn in aanschaf en onderhoud.

Al jaren worden steeds meer auto's uit omliggende landen gehaald. Vorig jaar steeg het aantal personenauto's dat uit het buitenland kwam met 17,5 procent tot ruim 220.000. 58,8 procent van alle importvoertuigen komt uit Duitsland. België en Frankrijk volgen met 18,3 en 4,1 procent.

10.000 tot 50.000 kilometer

Het is volgens de RDW voor het eerst dat de betrouwbaarheid van de tellerstand van met name Duitse importauto's goed is onderzocht. Bij 5218 voertuigen uit Duitsland die voor import werden aangeboden is de tellerstand op het display vergeleken met andere bronnen, zoals keuringsrapporten.

In de helft van de gevallen werd de teller 10.000 tot 50.000 kilometer teruggedraaid, in 20 procent van de gevallen was dit nog meer. Vanwege beperkingen van de opsporingsmethoden zijn niet alle tellermanipulaties volgens de RDW op te sporen.

,,De indruk die we hebben is dat het terugdraaien vaak in de tussenhandel gebeurt", zegt Martin Huisman van de VAT in het NOS Radio 1 Journaal. ,,Er zitten wat stappen tussen de verkoper en de koper in Nederland. Dat is een schimmig gebied. Maar vaak wordt het terugdraaien in Nederland gedaan. Je hebt er apparatuur voor nodig en het zijn gespecialiseerde lieden die het doen. Maar heb je die apparatuur, dan is het vaak snel gedaan."

Verontrust

RAI Vereniging, de belangenorganisatie van de auto-industrie, is erg verontrust over de uitkomsten van het onderzoek. Voorzitter Steven van Eijck: ,,Dit onderzoek toont eens te meer aan dat de almaar stijgende parallelimport van (jong) gebruikte auto’s naar Nederland tot verstoring van de binnenlandse markt leidt en het vertrouwen van de consument ernstig kan schaden. Afgelopen jaar werden meer dan 100.000 auto’s uit Duitsland geïmporteerd. Dat betekent dat circa 20.000 auto’s een onbetrouwbare kilometerstand heeft, maar mogelijk nog meer."

Hij dringt er bij minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) op aan om de problematiek zo snel mogelijk aan te kaarten bij haar Duitse collega en in Brussel. ,,In Nederland lopen we voorop met de bestrijding van kilometertellerfraude dankzij een betrouwbaar registratiesysteem. Laten wij een voorbeeld in Europa zijn en samen toewerken naar een betrouwbaar registratiesysteem voor alle auto’s.”

Nederland

In Nederland is iedere zogenoemde RDW-erkenninghouder bij elke reparatie en bandenwissel boven de 150 euro verplicht de tellerstand door te geven. Tellerfraude zou in Nederland de afgelopen jaren zijn teruggebracht van 48 procent in 1991 tot 2,75 procent dit jaar. ,,Op België na heeft het buitenland echter geen goede registratie'', aldus de RDW.

De RDW doet momenteel een proef met het digitaal uitlezen van kilometerstanden via digitale data die in controlesystemen van auto-onderdelen worden vastgelegd. De RDW wil deze gegevens bij elke importauto gaan uitlezen.