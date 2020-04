Tesla-baas Elon Musk noemt lockdown ‘fascistisch’

De excentrieke miljardair Elon Musk (48) heeft een conference call over de kwartaalcijfers van Tesla aangegrepen om zijn mening te geven over de corona-maatregelen in de VS. ‘Dit is fascistisch’, riep hij. Het is niet de eerste keer dat Musk bewust choqueert.

Wij hebben Jort Kelder als spreekbuis voor de wereld van ondernemers die wil dat de wereld weer gaat draaien als voorheen, maar Amerika heeft Elon Musk. De ceo van SpaceX en Tesla wil helemaal niet thuisblijven, zoals ook in de VS aanbevolen wordt. Want daardoor ligt ook de productie van zijn fabriek in het Californische Fremont sinds 23 maart stil.

Musk is bang dat de overheid de corona-maatregelen tot eind mei zal verlengen. ,,Een serieus risico”, zei hij daarover op de conference call. ,,Dit zal heel wat schade toebrengen, en niet alleen aan Tesla. Wij zullen de storm wel overleven, maar vele kleine bedrijven niet”, aldus Musk. ,,Eerlijk gezegd zou ik dit een verplichte opsluiting van mensen in hun huis noemen, wat naar mijn mening indruist tegen alle grondwettelijke rechten. Dat mensen hun huis niet mogen verlaten en dat ze anders worden gearresteerd? Dat is fascistisch. Dat is niet democratisch. Dat is geen vrijheid. Geef de mensen verdomme hun vrijheid terug.”

Uit de bocht

Daarbij overdreef de topman echter behoorlijk, want net als bij ons moeten inwoners van het gebied rond San Francisco weliswaar zo veel mogelijk thuisblijven, ze worden geenszins aangehouden als ze toch buitenkomen. Gouverneur Gavin Newsom reageerde meteen via Twitter op de uitlatingen van Musk. ,,Omdat de mensen binnenblijven en afstand houden, is de curve afgevlakt. Maar we zijn er nog niet. We moeten dit ernstig blijven nemen en het heropstarten overlaten aan de wetenschap en de volksgezondheid”, tweette Newsom.

De kwartaalcijfers van Tesla waren overigens mooi. Voor het derde kwartaal op een rij haalde de autobouwer een positief resultaat, met ditmaal een omzet van bijna 6 miljard dollar een winst van 16 miljoen dollar.