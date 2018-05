Tesla botst op geparkeerde oplegger in België, inzittende zwaargewond

Rijverbod

Volgens de politie reed de Tesla met hoge snelheid. ,,Wie er achter het stuur zat, weten wij niet'', zei een politiewoordvoerder. ,,Eén van hen, de dertiger, legde een positieve blaastest af. Die man had ook een rijverbod.” De 25-jarige man die ongedeerd bleef vertelde de politie dat de zwaargewonde 30-jarige man achter het stuur had gezeten.

Schuldvraag

Volgens een getuige had de auto veel te snel gereden, waarna de bestuurder de controle over de auto verloor en enkele honderden meter verderop aan de linkerkant van de straat op een oplegger knalde. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht, maar de kans is groot dat vooral de inzittenden zelf schuldig zijn aan dit ongeluk. Het is niet bekend of de auto in de AutoPilot modus reed, waarbij de auto autonoom kan rijden.