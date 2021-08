Tesla brengt volgend jaar prototype van ‘ongevaarlijke’ huishoudrobot uit

Tesla's ceo Elon Musk liet dat donderdag weten op een speciale conferentie over Artificial Intelligence (AI). Musk is al langere tijd bezig met het ontwikkelen van kunstmatige intelligentie. Zijn doel is om robots te ontwikkelen die zelf kunnen leren en denken. Hij benadrukte op de conferentie dat ze vriendelijk en ongevaarlijk zijn.

Kritiek

Het 1,73 meter lange prototype van de robot weegt 60 kilogram en kan worden aangestuurd via een tablet op zijn gezicht. Tesla Bot zou de geestdodende, zich steeds herhalende klussen in huis op zich kunnen nemen. Persbureau Bloomberg is kritisch over de robot. Musk zou vaker prototypes hebben aangekondigd, die snel weer van de markt werden gehaald, omdat ze niet goed bleken te werken.

Honda's Asimo

De Tesla-oprichter zelf denkt daar anders over. Tesla’s elektrische auto’s zouden volgens Musk al ‘halve robots op wielen’ zijn. Wie toch bang is dat ze op hol slaan en zich tegen de mensheid keren, kan gerust zijn: de topsnelheid van de Tesla Bot is voorlopig begrensd op 8 kilometer per uur. Ook heeft Musk ze minder krachtig gemaakt dan een mens, zodat iedereen hem kan ontlopen en te slim af is - voor het geval dat.

Hoeveel de robot gaat kosten, is niet bekendgemaakt. Tesla is niet de eerste autofabrikant die de wereld van de robotica betreedt. Honda lanceerde de Asimo-robot in 2000. Ook Toyota en Hyundai zijn volop bezig met het ontwikkelen van ‘menselijke’ robots.

