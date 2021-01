Tesla haalt verkoopdoelstelling van Elon Musk nèt niet

Mekkerende geit, een scheet of La Cucaracha? Tesla laat automobi­lis­ten het claxonge­luid aanpassen

29 december Autofabrikant Tesla heeft in de VS een update uitgebracht waardoor automobilisten het geluid van hun claxon kunnen wijzigen. Het menu biedt opties als een mekkerende geit, een scheet of het Mexicaanse volksliedje La Cucaracha.