Tesla koopt bedrijf met innovaties in accu-technologie

Maxwell meldt dat er maandag een definitieve overeenkomst is gesloten waarmee het bedrijf wordt overgenomen door Tesla. Ook al zijn supercondensatoren in vergelijking met lithium-ion accu’s beter in staat om een hoge piekstroom op te slaan, de overname is vermoedelijk niet zozeer bedoeld om technologie inzake supercondensatoren te bemachtigen. Deze alternatieve technologie voor het opslaan en afgeven van energie is in vergelijking met lithium-ion accu’s weliswaar veel sneller op te laden en gaat veel langer mee, maar heeft als belangrijkste nadeel een energiedichtheid die veel lager is. Dat maakt supercondensatoren niet erg geschikt voor bijvoorbeeld consumentenelektronica of elektrische auto’s. Supercondensatoren van Maxwell worden wel onder meer gebruikt in Chinese hybride bussen, maar dan worden ze enkel gebruikt als aanvulling, waarbij de remenergie wordt gebruikt om ze bij te laden.