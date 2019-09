Tesla-politieauto moet achtervolging staken door lege accu

Een Tesla van de politie van Fremont in Californië moest vrijdag tijdens een achtervolging de verdachten laten gaan, omdat de accu van de auto bijna leeg was. Het departement blijft desondanks achter het testproject met de elektrisch aangedreven Tesla’s staan.

De politie van Fremont in de San Francisco Bay Area zat een verdachte achterna die gezocht werd voor een misdaad in Santa Clara in de staat Californië. Beide auto’s haalden snelheden van meer dan 190 km/uur, totdat de agent achter het stuur over de radio meedeelde dat zijn Tesla nog maar energie had voor 9 kilometer. Hij vroeg vervolgens of iemand van de collega’s achter hem de achtervolging kon overnemen.

De Tesla Model S 85 uit 2014 was blijkbaar niet volledig opgeladen. ,,Dat gebeurt soms, vooral als een agent terugkeert naar kantoor om een verslag te maken en dan niet meer opnieuw de straat opgaat”, verklaarde woordvoerster Geneva Bosques aan CNN. ,,De algemene richtlijn is dat de accu van de auto bij het begin van de dienst minstens halfvol moet zijn, en dat was het geval.”