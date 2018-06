'Tesla-tax' maakt Tesla 500 euro per maand duurder

Dat verwacht de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR), waarbij 27.000 leaserijders zijn aangesloten. Wie privé in een auto van de zaak rijdt, moet belasting betalen over de waarde van de auto; de zogenoemde bijtelling. Voor elektrische auto's is die bijtelling 4 procent, voor alle andere auto's 22 procent. Door de zogenoemde Tesla-tax geldt de 4 procent-regel alleen nog over de eerste 50.000 euro.

Tesla's kosten het dubbele. Nu rijdt een gemiddelde Tesla-rijder netto voor zo’n 160 euro per maand ook privé in een exclusieve auto van bijna 120.000 euro, maar dat wordt volgend jaar minimaal 500 euro per maand duurder.

Quote Zo jaag je leaserij­ders weer in de foute auto’s Jan van Delft

De VZR is mordicus tegen de nieuwe regels. ,,Zo jaag je leaserijders weer in de foute auto’s, fout qua uitstoot’’, zegt VZR-voorzitter Jan van Delft. Tesla is populair omdat de auto geen CO 2 -uitstoot heeft, maar vooral vanwege de lage bijtelling. Qua kosten voor privégebruik kan een zakelijk rijder volgend jaar ook weer kiezen voor een luxe brandstofauto.

Populair

Het Amerikaanse elektrische automerk is populair onder zakelijke rijders. Vorig jaar werden er 3300 verkocht en ook dit jaar wordt dat aantal ruim gehaald. Ook branchevereniging Bovag denkt dat de lease-Tesla het moeilijk krijgt omdat het privégebruik duurder wordt. ,,Je kunt natuurlijk ook een Nissan Leaf of een Opel Ampera rijden; elektrische auto’s die minder dan 50.000 euro kosten om in de lage bijtelling te blijven’’, zegt Tom Huijskens van de Bovag. ,,Deze regeling is al een paar jaar geleden gemaakt om automakers te stimuleren om met betaalbare elektrische auto’s te komen. Ook Tesla zou dat doen met Model 3, maar dat lukt meneer Musk niet.’’

Tesla is niet de enige elektrische auto op de markt, maar tot dusver wel de enige met een prijskaartje van rond de 100.000 euro. Model 3 zou voor 35.000 dollar verkocht worden, maar het lukt Tesla niet om die te maken. ,,Dan gaan we failliet’’, zei topman Elon Musk. Kopers die een aanbetaling deden eisen inmiddels hun geld terug.

Buitenland