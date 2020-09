Tesla-topman Elon Musk in Duitsland om zaken te doen

Tesla-baas Elon Musk is in Duitsland voor een reeks bezoeken. Zo ontmoet hij vanmiddag de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier. Gisteren bezocht de topman van de elektrische autobouwer uit de Verenigde Staten een bedrijf dat werkt aan een vaccin tegen het coronavirus. Of hij ook het bouwterrein bezoekt van Tesla's gigafabriek bij Berlijn is volgens Duitse media onduidelijk.

Elon Musk kondigde op Twitter al aan dat hij naar Duitsland zou komen. Dit om onder andere over samenwerking te spreken met biotechbedrijf CureVac in Tübingen bij Stuttgart. Musk zei in juli dat Tesla dat bezig is met de bouw van ‘RNA-microfabrieken’ voor de Duitse vaccin-ontwikkelaar. Die kreeg in juni toestemming om zijn experimentele vaccin tegen het coronavirus te testen op proefpersonen. De resultaten van de eerste testfase worden dit najaar verwacht. Volgens CureVac kan het vaccin medio 2021 op de markt worden gebracht. De Europese Commissie reserveerde al 405 miljoen doses van het vaccin.

De Tesla-topman bezocht het biotechnologiebedrijf gisteren. Op foto's van het bezoek was hij te zien met een zwart-witte doek als mond- en neusbescherming. Vanuit het zuidwesten van Duitsland vloog hij door naar Berlijn, waar zijn privévliegtuig volgens de krant Der Tagesspiegel iets voor middernacht landde op de luchthaven Schönefeld. Die ligt zo'n 30 kilometer van het terrein waar Tesla’s eerste Europese gigafabriek in aanbouw is.

Het is onduidelijk of Musk de bouwput zal bezoeken maar dat is wel de verwachting, gelet op zijn tweets met beelden van de ontwikkelingen op het 300 hectare grote terrein bij Grünheide. De autofabriek moet in juli 2021 zijn deuren openen. Er moeten jaarlijks 500.000 elektrische auto’s van het model Tesla-Y van de band rollen. De definitieve bouwvergunning is nog niet verleend. Dat hangt af van het milieueffectenrapport. Tegen de bouw van de fabriek in het bos- en waterwingebied zijn ruim 300 bezwaren ingediend waarin het waterverbruik door Tesla een grote rol speelt. Ze worden eind deze maand besproken tijdens een hoorzitting met tegenstanders en critici.

