Tesla-uitdager Byton rijdt al rond in China

CESZe hebben over belangstelling op de CES in Las Vegas bepaald geen klagen én ze hebben nog veel uit te leggen: de mensen achter Byton, producent van elektrische auto’s, zijn bijna klaar om de gevestigde orde uit te dagen.

Vanaf augustus 2018 rollen de eerste prototypes al van de band, inmiddels wordt een grote fabriek in Nanjing gebouwd en rijden er in de testfase al honderd exemplaren rond. ,,Echte auto’s, in het normale Chinese verkeer’’, benadrukken de makers in Las Vegas. Op de CES pronkt de Chinees/Duits/Amerikaanse bedrijf vooral met de M-Byte, een elektrische SUV waarin het 49 inch grote scherm (‘net zo groot als zeven tablets naast elkaar’) om aandacht schreeuwt. Ook een in het stuurwiel ingebouwde tablet valt op. Met die tablet in het stuur krijg je als bestuurder toegang tot alle instellingen en functies. De filosofie van Byton (Bytes on Wheels) daarachter: ,,We zijn vandaag de dag zó aan schermen en touchscreens gewend, dat het inmiddels onnatuurlijk is om auto’s nog langer met traditionele knoppen of hendels te bedienen.’’

Verleden

Het instapmodel van de M-Byte, ook wel bestempeld als ‘i-Phone op wielen’, krijgt een actieradius van zo’n 400 kilometer en positioneert zich graag als uitdager van Tesla. De mensen achter het bedrijf hebben onder meer een verleden bij BMW, bij Apple en Google, waarmee Byton meer technologiebedrijf dan autobouwer is. En het bedrijf groeit, met dank aan forse steun uit China, razendsnel, zegt PR-manager Christian Günthner, zelf afkomstig van Audi. ,,Vorig jaar januari had Byton 500 medewerkers, inmiddels zijn we met 1500 mensen’’, aldus Günthner.

Europa

Die groei is nodig om de eigen ambities waar te maken. Nog dit jaar moet de M-Byte in China volop in productie en verkoop zijn. Europa volgt dan halverwege 2020, zo is de verwachting. In de Europese pers verschenen al berichten als zou de M-Byte 37.500 euro gaan kosten, maar Günthner nuanceert dat graag. ,,Officiële prijzen zijn er nog niet, maar de richtprijs in China en de VS wordt 45.000 dollar, dat is wel duidelijk. En dan zal de prijs in Europa waarschijnlijk in diezelfde lijn liggen.’’

Afleiding

Vraag voor Byton is uiteraard nog of de consument valt voor het futuristische design met het scherm over de volle breedte van de auto, het ‘Shared Experience Display’ (SED). Het oogt op z’n minst opvallend, maar hoe zit het met het hoofdstuk ‘afleiding’? Günthner: ,,Natuurlijk hebben we dat uitvoerig getest, intuïtief kijk je als bestuurder vooral over het scherm heen. Bovendien wordt de verlichting automatisch aangepast om te veel afleiding te voorkomen.’’

Schermen

De tablet in het stuur werd wel last-minute nog iets verkleind, ook om ruimte te laten voor een volwassen airbag. Naast de twee genoemde displays heeft de M-Byte nog drie schermen. Met het derde (acht inch grote) scherm, dat zich tussen de bestuurder- en bijrijdersstoel bevindt, kan de bijrijder het 48-inch grote scherm bedienen. En ook de passagiers op de achterbank hebben hun eigen schermen voor infotainment. Bovendien kunnen zij ook een deel van grote scherm vullen met content. De fabriek in China (Nanjing) zal vanaf komende zomer overuren draaien, verwachten ze bij Byton. Want ze verwachten de concurrentie – dol op prijsopdrijvende opties - op prijs en prestatie flink pijn te kunnen gaan doen. ,,Want voor het Shared Experience Display’ betaal je als consument niks extra’s, het is geen optie: het is een volwaardig onderdeel van de auto.’’

