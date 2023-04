Test Alfa Romeo Tonale: eindelijk weer een teken van leven

Flinke meerder­heid weggebrui­kers wil zich aan snelheids­li­miet van 30 km/u houden

Als de maximumsnelheid in de bebouwde kom wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur, dan is 68 procent van de automobilisten bereid zich daaraan te houden. Dat blijkt uit onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN), dat pleit voor zo'n verlaging.