Test Audi e-Tron: geen trendsetter, maar wel erg goed

Audi e-Tron 55 Quattro (360 pk), vanaf €84.350

De e-Tron straalt niet uit dat hij de eerste is van een compleet nieuwe generatie Audi’s. Het uiterlijk doet vermoeden dat dit gewoon de zoveelste variant is van de bestaande SUV’s van het merk. Binnenin zien we ook de beeldschermen terug die alle grote modellen van Audi kenmerken. De e-Tron onderscheidt zich – als zo vaak bij Audi – met een hoogwaardige afwerking van het interieur. Alles past precies, zit op de juiste plek, ziet er mooi uit en bij aanraking van de materialen voel je de kwaliteit.

De standaarduitrusting valt tegen voor een auto van deze prijs. Er ontbreken te veel extra’s die je standaard zou verwachten in deze prijsklasse. Neem alleen al de digitale radio-ontvangst waar Audi €518 voor vraagt.

Er is veel zitruimte en een vlakke vloer bij de achterbank geeft deze Audi een voorsprong op soortgelijke auto’s met verbrandingsmotor. Ook de bagageruimte blijkt fors. De laadkabels vinden een plek in een eigen 60 liter groot vak onder de ‘motorkap’.

Veercomfort

De wegligging blijkt zonder meer goed en ook het veercomfort is prima. Standaard luchtvering en adaptieve dempers weten het enorme gewicht van bijna 2500 kilo aardig te verbloemen. Stil en met veel souplesse doen de elektromotoren hun werk. De e-Tron is snel, al is de concurrentie vaak net wat sneller.

Het 95 kWh batterijenpakket belooft in theorie een reikwijdte van 417 kilometer. In de praktijk blijkt ruim 300 kilometer gemakkelijk haalbaar. Vooral bij het rijden op de snelweg loopt de energiemeter gauw terug. Dan profiteer je immers niet van extra energie die hij uit het remmen haalt. Hoewel gloednieuw, blijkt de Audi niet het verst te komen qua reikwijdte. De Tesla Model X doet het wat dat betreft nog altijd beter. Goed nieuws voor caravanliefhebbers tot slot: deze elektrische auto kan een aanhanger tot 1800 kg trekken.

PLUS

+ Stil, snel en comfortabel.

+ Veel zit- en bagageruimte.

+ Snel laden.

+ Fraai interieur.

MIN

- Standaarduitrusting niet compleet.

- Komt minder ver dan sommige concurrenten.

EINDCIJFER

8,8

CONCLUSIE

Jammer dat de e-Tron als nieuwkomer in het elektrische topsegment niet de actieradius van de Tesla Model X haalt. Maar hij laadt sneller op en is veel ruimer dan de Jaguar I-Pace. Bovendien biedt deze Audi een voorbeeldig afgewerkt interieur en een prima weggedrag met veel comfort.

EXTRA TESTNOTITIES

Met één ding is de e-Tron wel degelijk een trendsetter: de geteste auto heeft digitale buitenspiegels. In plaats van een buitenspiegel met glas hangt er bij deze optie (meerprijs €1857) een kleine camera op een armatuur aan het portier. Dat scheelt luchtweerstand, rijwindgeluid en in het donker heb je met zo’n camera beter zicht. Maar het is wel even wennen om naar een schermpje onder het zijraam te zien wat er naast je gebeurt. Bovendien blijken afstanden lastiger in te schatten. De camera’s in plaats van buitenspiegels geven deze Audi 8 kilometer meer actieradius. Niet iets om over naar huis te schrijven, dus.

Standaard heeft deze Audi een vermogen van 360 pk. Maar de boost-functie kan daar tijdelijk 408 pk van maken. Het gevolg is dat de e-Tron desgewenst lekker snel, in 5,7 seconden naar 100 km/u optrekt. Zijn topsnelheid bedraagt 200 km/u: niet mis voor een elektrische auto.

Net als de Model X kan je deze Audi met driefasenwisselstroom snelladen. Daarmee heeft hij een voorsprong op de trager ladende Jaguar I-Pace. En toch valt het in de praktijk nog regelmatig tegen, het opladen met zo’n elektrische auto. Staat de e-Tron een nacht lang aan een gewone laadpaal en dan blijkt de volgende ochtend dat je niet veel meer dan 100 kilometer aan reikwijdte hebt gewonnen.

De plek van de laadopening verschilt nogal eens bij elektrische auto’s. Die van de Audi zit in het spatbord, rechts boven het linker voorwiel.

De e-Tron heeft een 170 pk sterke elektromotor op de vooras en een 190 pk elektromotor op de achteras. Samen zorgen die ervoor dat de auto ook meteen vierwielaandrijving heeft.

Standaard levert de e-Tron een gecombineerd vermogen van 360 pk, maar de boost-functie (zeg maar: een extra stroomstoot) maakt dat gedurende maximaal 8 seconden 408 pk van. Dit is vergelijkbaar met de Launch (of Ludicrous) Mode van Tesla.

De digitale uitstraling gaat bij deze Audi verder dan bij de concurrentie. Zo is er de virtuele cockpit die van het instrumentarium een indrukwekkend grafisch geheel maakt dat desnoods de navigatiekaart op deze plek de volledige ruimte geeft.

Audi streeft er tegenwoordig naar dat alles zoveel mogelijk via aanraakschermen wordt bediend. Dat gaat goed, alle functies zijn eenvoudig terug te vinden en in de bediening van de schermen is een haptische feedback ingebouwd: je voelt een kleine trilling ter bevestiging van het commando.

De e-Tron is te koop vanaf €84.350. Getest is de Launch Edition en die kost €823 meer. Verder waren er flink wat accessoires aan boord: panorama-dak (€1798), geïsoleerde zijruiten (€604), aluminium dak-dragers (€483), oranjekleurige remzadels (€483), B&O premium audiosysteem (€1.388), telefoonaansluiting (€604), DAB-radio (€518), Music Interface achterin (€182), Virtual Cockpit Plus (€182), leren bekleding (€2836), elektrisch verstelbare stoelen met geheugen (€1509), comfortsleutel (€989), nappa dashboardafwerking €978), automatische klimaatregeling met vier zones (€966), sportstoelen (€766), mat aluminium decoratielijsten (€483), stoelverwarming (€459), zwarte hemelbekleding (€386), bedieningsschermen in zwart glas met haptische feedback (€260), middenarmsteun (€241), opbergpakket (€144), bagagenet (€127), voorverwarming interieur (€97), assistentiepakket Tour (€2276), 360 graden camera’s (€1388), zij-airbags achter en verlichte gordelsloten (€530), wandhouder laadunit (€144), 21 inch wielen (€1387), virtuele buitenspiegels (€1857), Matrix-LED koplampen €1751), sfeerverlichting (€693) en verlichte instaplijsten (€218). Alles bij elkaar brengt dit de totaalprijs van de geteste auto op €112.232.

De e-Tron profiteert bij de eerste 50.000 euro van de catalogusprijs van de lage bijtelling van 4 procent. Alle euro’s boven dat bedrag worden alsnog getroffen door 22 procent. Bijkomend voordeel is het feit dat een elektrische auto ontkomt aan de wegenbelasting.

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld

Volledig scherm © Bart Hoogveld