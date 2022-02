Test Audi Q4: heel veel pluspunten voor z’n hogere prijs

AUTOTESTDe elektrische Audi Q4 heeft veel concurrentie, vooral in eigen huis van andere Volkswagen-familieleden. Is hij z’n meerprijs ten opzichte van de Skoda Enyaq, VW ID of Cupra Born waard?

Audi Q4 e-Tron Sportback 40 (150 kW/204 pk), vanaf €56.210

De Sportback is de coupé-variant van de Q4: Audi’s compacte, elektrische SUV. Zijn aflopende daklijn maakt hem extra sportief en sierlijk. Al bij de eerste oogopslag is duidelijk dat Audi er werk van heeft gemaakt om hem een eigen karakter te geven. Onderhuids is hij vrijwel identiek aan de andere VW-familieleden, maar het design en de afwerking zijn onmiskenbaar Audi. Dat zie je en dat voel je.

In het interieur domineren schermen die hoge kwaliteit uitstralen. Het infotainment blijkt veelzijdig en werkt snel en intuïtief. En zo’n apart bedieningspaneel voor de klimaatregeling is natuurlijk ook heel gebruiksvriendelijk.

De stoelen zitten prettig en ook op de achterbank zit je fijn. Daar zit je zelfs bijna zeven centimeter hoger dan voorin en dat maakt instappen extra gemakkelijk, terwijl dit ook de zithouding ten goede komt. Bovendien is de ruimte voor achterpassagiers ongekend groot. Ook de bagageruimte blijkt met 520 liter van indrukwekkend formaat.

Beter dan Mercedes? Hoe presteert de Audi Q4 e-Tron in vergelijking met de Mercedes-Benz EQA? Bekijk hier de vergelijkende test van AutoWeek.

Er is genoeg motorkracht aan boord om van deze Audi een snelle jongen te maken. Zijn soepele en stille aandrijflijn vormt een ideale combinatie met het comfortabele karakter van deze auto. Gezien de forse binnenruimte valt bovendien op hoe compact deze auto is en hoe wendbaar hij zich laat berijden. De relatief kleine draaicirkel is ideaal bij het manoeuvreren. En dan heeft de Q4 ook nog eens een bijzonder goede wegligging in combinatie met goed veercomfort.

De actieradius, volgens fabrieksopgave 484 kilometer, is keurig. Tijdens deze test haalden we ruim 400. Ook kan de auto tot 125 kW snelladen en dat is rap. Minder goed nieuws voor caravanliefhebbers: de Q4 kan een aanhanger van maximaal 1000 kg trekken. Ook de fabrieksgarantie van slechts twee jaar valt tegen. Veel merken bieden tegenwoordig meer.

Plus

+ Voorbeeldig weggedrag.

+ Veel zitruimte achterin.

+ Comfortabel.

+ Grote bagageruimte.

+ Flinke actieradius.

+ Snellader.

Min

- Familieleden met dezelfde aandrijflijn zijn goedkoper.

- Slechts twee jaar fabrieksgarantie.

- Zwakke caravantrekker.

Eindcijfer

8,7

Conclusie

Goedkoop is deze Audi niet, maar hij heeft wel veel te bieden: een flinke actieradius, snel oplaadbaar, veel zitruimte, formidabel weggedrag en een flinke bagageruimte. En dat alles is ook nog eens heel fraai verpakt.

Extra testnotities

Je krijgt bij deze auto zeven jaar lang gratis onderhoud en apk. Mooi, maar het blijft armoedig dat Audi slechts twee jaar fabrieksgarantie geeft. De meeste fabrikanten zijn Audi op dit punt al lang voorbijgestreefd. Er wordt wel acht jaar garantie (of 160.000 km) op het batterijpakket gegeven.

Een typische trend van dit moment is het boven en onder afgeplatte stuur. Niet iedereen zal het waarderen.

Opvallend is de enorme grille die geen grille blijkt te zijn: alles zit hier potdicht. Een elektrische auto heeft immers geen radiator en dus ook geen grille nodig. Supergoed gestroomlijnd, daar is een elektrische auto mee gediend. Dus is het belangrijk om alles zoveel mogelijk dicht te houden en liefst aalglad af te werken. Alles voor de maximale actieradius.

Al zolang Audi elektrische auto’s maakt, zijn er problemen met een bijbehorende app. Het oermodel, de e-Tron, had daar al last van. Hoewel de Q4 sinds vorig jaar op de markt is, komt er nu pas (vanaf productieweek 9) een volledige app beschikbaar. Is toch wel erg handig voor een elektrische auto, bijvoorbeeld om je actieradius te checken.

De geteste Q4 heeft achterwielaandrijving. Er zijn ook duurdere versies leverbaar met vierwielaandrijving.

Doordat zich in zo’n elektrische auto tussen de voorwielen geen verbrandingsmotor bevindt, kunnen die verder insturen. Het gevolg is - zeker bij deze Audi - een prettig kleine draaicirkel.

Deze versie van de Q4 heeft een spoiler bij de achterruit. Hoeft voor ons niet. Hindert alleen maar in het zicht naar achteren.

Deze elektrische auto weet zijn gewicht (toch dik 2.000 kg) in het weggedrag beter te verhullen dan menig concurrent.

Jammer: geen extra bagageruimte (frunk) voorin de auto. Maar onder de vloer van de bagageruimte zit een handig bergvak waar - maar net - een laadkabel inpast.

Het fraaie head-up display kent ook augmented reality: ogenschijnlijk verschijnen er pijlen in het straatbeeld om je de weg te wijzen.

Onterechte bezuiniging: standaard heeft de geteste auto niet eens elektrisch inklapbare buitenspiegels. Maakt deel uit van het bij te bestellen Comfort-pakket.

De Audi Q4 e-Tron is te koop vanaf €49.350 en als Sportback vanaf €51.400. Dan krijg je de 35-versie met een motorvermogen van 125 kW/170 pk en een 52 kWh groot batterijpakket. Getest is de 4-versie die een motorvermogen heeft van 150 kW/204 pk en een groter batterijpakket van 77 kWh. Deze staat vanaf €56.210 in de prijslijst.

De geteste auto is de Sportback 40 met het Advanced Edition-uitrustingsniveau, waardoor zijn prijs op € 60.960 komt. En hij heeft ook een aantal opties aan boord: 20-inch lichtmetalen wielen (€ 785), privacy-glas (€ 483), akoestische zijruiten (€ 144), 3-zone automatische klimaatregeling (€ 711), Comfort-pakket (€ 1.008), MMI Navigatie Pro-infotainment (€ 1.285), Veiligheidspakket plus (€ 1.231), Assistentiepakket plus (€ 1.194), Dynamic pakket plus (€ 1.667), Laad-concept compact (€ 785), Opbergpakket (€ 265), Comfortsleutel (€ 1.159) en een warmtepomp voor het optimaliseren van de actieradius (€ 1.194). Met dit alles komt de totaalprijs van de geteste auto op € 72.871.

