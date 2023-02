Test BMW i7: gigantisch beeldscherm achterin is beter dan de bioscoop

AUTOTESTDe Mercedes S-klasse, BMW 7-serie en Audi A8 domineren al jaren de topklasse van de limousines. Mercedes presenteerde vorig jaar een elektrische versie in de vorm van de EQS, BMW volgt nu met de elektrische i7.

BMW i7 xDrive60 (544 pk/400 kW), vanaf €141.752

De elektrische aandrijving is echter niet eens het meest opmerkelijke aan deze BMW. De grootste verrassing zijn de accessoires die het leven van de inzittenden nog comfortabeler, gemakkelijker en leuker moeten maken. Zo kunnen de portieren volledig automatisch openzwaaien. Handig bij het uitstappen op de rode loper!

Al even bijzonder zijn de kleine touchscreens aan de binnenkant van de achterportieren. Hierdoor heb je op de achterbank altijd je eigen bedieningsscherm bij de hand voor tal van comfort- en entertainmentfuncties.

Uniek is ook een interieurbreed bioscoopscherm (meerprijs €5071) voor de passagiers op de achterbank. Dat kantelt uit het plafond tevoorschijn en leidt tot een indrukwekkende kijkervaring. Meer nog dan in een bioscoop heb je een superscherp (4K) beeld en perfect geluid, dankzij het sublieme audiosysteem.

Kortom, het gevoel dat je in de watten wordt gelegd, daar draait het om bij deze BMW. Dat zie je ook aan de immense zitruimte achterin en zeer comfortabele zitplaatsen, met donszachte hoofdkussens. En natuurlijk, ook de volledig elektrische aandrijving helpt hieraan mee. Daarmee blijft het heerlijk stil in de auto, zodat je je volledig kunt concentreren op je werk of het vermaak.

Dankzij de elektrische aandrijving is deze i7 snel en nog stiller dan een BMW 7-serie ooit is geweest. Daarbij veert hij heerlijk comfortabel en ligt hij stevig op de weg. Het valt tegelijkertijd op hoe precies hij stuurt. Maar een tegenvaller is de grote draaicirkel van 13,1 meter.

Met zijn opgegeven actieradius van 625 kilometer komt deze BMW minder ver dan de Mercedes EQS (756 kilometer). Tijdens onze praktijktest hield de i7 het bij ruim 400 kilometer voor gezien. Lage temperaturen en veel op de snelweg rijden kunnen het rijbereik zomaar met een derde verminderen.

Plus

+ Zeer comfortabel.

+ Fijn rijgedrag.

+ Enorme zitruimte achterin.

+ Unieke bioscoopervaring.



Min

- Rijbereik houdt niet over.

- Achterbank niet om te klappen.

- Onhandig grote draaicirkel.

Eindcijfer

8,2

Conclusie

De BMW i7 verwent z'n inzittenden. En met enkele opmerkelijke innovaties lukt het hem om zich duidelijk van de concurrentie te onderscheiden. Alleen de elektrische aandrijflijn is minder indrukwekkend dan je zou verwachten.

Extra testnotities

Deze BMW heeft een grote draaicirkel van 13,1 meter. Dat merk je goed bij het parkeren. Ter vergelijking: concurrent Mercedes EQS heeft 10,9 meter nodig. Oftewel ruim 2 meter minder. En dan te bedenken dat beide auto’s dezelfde wielbasis hebben (3,21 meter).

De bagageruimte verlegt geen grenzen. De Mercedes EQS biedt met 610 liter aanzienlijk meer dan de 500 liter grote kofferbak in deze BMW. Bovendien kun je bij die concurrent de bagageruimte uitbreiden door de achterbank om te klappen. Daar staat tegenover dat de BMW een veel hoger aanhangergewicht kan trekken dan de Mercedes, want die houdt het bij 750 kg voor gezien. Deze BMW kan maar liefst 2000 kg achter de trekhaak hebben.

De geteste BMW i7 weegt 2615 kg. Dat is wel even slikken. Hij is niettemin nog heel wendbaar en ook bliksemsnel. In 4,7 seconden zit je vanuit stilstand op de 100 km/u.

De twee elektromotoren brengen vierwielaandrijving met zich mee. Bovendien kunnen de achterwielen iets meesturen.

Niks nieuws (auto’s als de Mercedes S-klasse hebben dit al jaren) maar het blijft bijzonder: op de achterbank kun je je zitplek aan de kant van de bijrijder ombouwen tot ligstoel. De stoel van de bijrijder schuift dan naar voren voor nog meer beenruimte, je kunt je voeten op een voetensteun leggen en de bankleuning helt naar achteren.

Het batterijpakket heeft een capaciteit van 105 kWh.

Bij een snellader (DC) kan met maximaal 195 kW worden opgeladen. Dat is niet grensverleggend, maar vergeleken met de meeste concurrenten voldoende. Bij een gewone (AC) laadaansluiting kan er met 22 kW worden opgeladen en dat is ruim voldoende voor een auto in deze klasse.

Het infotainment van BMW is nog altijd een van de beste en het merk heeft nog geen afscheid genomen van de centrale iDrive-knop voor de bediening daarvan. Het systeem werkt redelijk snel en logisch, maar zou toch nog beter z’n best kunnen doen om de bestuurder niet te veel af te leiden.

Omdat deze BMW als 7-serie ook nog steeds met benzine- en dieselmotoren wordt geleverd, prijkt er een onhandige tunnel in de vloer bij de achterbank: een gevolg van de noodzakelijke cardanas in de brandstofauto’s. Die gaat ten koste van de voetenruimte in het midden van de achterbank.

In navolging van aartsrivaal Mercedes zitten de knoppen voor de elektrische stoelverstelling in de vorm van een stoel aan de binnenkant van de portieren.

In een deel van de koplampen en ook in de centrale bedieningsknop van het infotainment is Swarovski-kristal toegepast: showtime!

Getest is de op dit moment enig leverbare versie van deze auto, de i7 xDrive60 (544 pk/400 kW). Hij kost €141.752. De geteste auto had flink wat opties en uitrustingspakketten aan boord, waardoor zijn prijs uiteindelijk op dik 197.000 euro uitkomt. Vervolgens stelt het teleur dat je slechts 3 jaar fabrieksgarantie krijgt op deze auto. Alleen voor het batterijpakket geldt 8 jaar. Karig met garantie: het is iets waar veel topmerken zich schuldig aan maken, ook Mercedes. Blijkbaar hebben zij weinig vertrouwen in de betrouwbaarheid van hun product op de langere termijn.

