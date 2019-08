Test Cupra Ateca: niet goedkoop, wel interessant

Cupra Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG-7 (300 pk/221kW), vanaf €60.300

Regelmatig komen autofabrikanten met nieuwe submerken, vooral in de hoop dat een extra luxueus of sportief automerk bestaansrecht heeft. Toyota deed het jaren geleden al met Lexus, Citroën met DS en Seat heeft nu Cupra in het leven geroepen. De naam kennen we sinds jaar en dag van de sportiefste uitvoeringen bij Seat.

Natuurlijk zijn dit soort initiatieven grotendeels gebaseerd op marketingprietpraat, maar zo nu en dan ontstaan er toch originele auto’s uit. Zo onderscheidt de DS zich van Citroën met extreem origineel design. Cupra doet dat niet, maar kiest voor de beste weg- en motorprestaties in combinatie met een extra luxueuze uitstraling. Die zien we onder meer terug in mooie bekledingsstoffen en – bij de testauto - koperkleurige accenten aan de buitenkant.

De Cupra Ateca komt bekend voor omdat de Seat Ateca al bestaat. Deze compacte SUV verkoopt aardig en de Cupra lijkt vooral voort te willen borduren op zijn succes. Toch valt hij op met zijn nieuwe, nog onbekende merklogo, en zijn originele designdetails. De onbekendheid heeft wel een keerzijde: de restwaarde is bij zo’n nieuw merk lastig te voorspellen, al wekt het vertrouwen dat dit eigenlijk een Seat is.

De ferme 2,0 liter viercilinder turbomotor (testverbruik 1 op 9,0) is bekend. Je vindt hem ook in de VW Golf R. Het leuke van deze Cupra is dat hij uitdagende motorprestaties en een al even pittig weggedrag combineert met de praktische eigenschappen van een goede gezinsauto. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/u in 5,2 seconden en een top van 247 km/u is voor een dergelijke gezins-SUV echt snel. Tegelijkertijd krijg je veel ruimte en comfort. Alleen de grote, sportieve banden onder de geteste auto en het sportief afgestemde, met een centimeter verlaagde onderstel beperken het veercomfort.

PLUS

+ Mix van sportiviteit en gebruiksgemak.

+ Krachtige motor.

+ Uitdagend weggedrag.

MIN

- Restwaarde nog onduidelijk.

- Hoog brandstofverbruik.

- Veercomfort kan beter.

EINDCIJFER

7,5

CONCLUSIE

Het is vooral de combinatie van sportiviteit en gebruiksgemak die de Cupra Ateca tot een interessante SUV maakt. Hij is sneller dan zijn concurrenten en vertoont een voorbeeldig weggedrag. Maar hij is ook duur.

EXTRA TESTNOTITIES

De automaat past niet helemaal bij de sportieve aspiraties van deze auto. Hij neigt soms te treuzelen voordat hij aan het werk gaat.

De standaard aanwezige vierwielaandrijving levert een wezenlijke bijdrage aan de erg goede wegligging van deze SUV.

Wel raar dat digitale radio niet standaard is in zo’n als ‘premium‘ model gepresenteerde auto.

Het merk Cupra kent in Nederland slechts vier dealers: A-Point (Amsterdam), Century (Groningen), Rijnwoud (Rotterdam) en Van den Udenhout (‘s-Hertogenbosch).

Getest is de enige auto die het nieuwe merk Cupra op dit moment levert: de Ateca 2.0 TSI 4Drive DSG-7 (300 pk/221kW), die €60.300 kost. Dat is veel geld als je bedenkt dat een gewone Seat Ateca al voor minder dan de helft (€28.650) in de prijslijst staat. Maar ja, qua motorisering en uitrusting is dit natuurlijk wel een buitenbeentje. Tot de standaarduitrusting behoren vierwielaandrijving, modern infotainment met een 8 inch touchscreen, 360 graden cameraweergave, een digitaal instrumentarium, draadloze telefoonoplader, parkeersensoren voor en achter, sporteen stoelen voor en automatisch dimmende binnenspiegel.

De geteste auto had daarnaast de volgende extra’s: panorama-dak (€1120),Technology Pack DSG (€615, bestaande uit adaptive cruise control, dodehoeksensor, file-assistent, grootlicht-assistent, rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning, achteruitrij-radar en uitgebreide parkeerhulp), DAB+ digitale radio (€205), alarm (€265), Winter Pack (€ 400, bestaande uit stoelverwarming voor, koplampreiniging, verwarmbare ruitensproeierkoppen), een elektrische achterklep met contact-loze voetbediening (€510), reservewiel (€45), trekhaak (€65), Brembo Pack (€2.950, bestaande uit Brembo remsysteem met grotere remschijven en –klauwen plus BeatsAudio incl. 10 speakers en 400 Watt versterker) en tot slot ook nog een verwarmbare voorruit (€205). Met dit alles komt de totaalprijs van de geteste auto op €66.680.

