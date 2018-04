Test Dacia Duster: Waar voor je geld

Dacia Duster 1.2 TCE (125 pk), vanaf €19.280



Echt goedkoop is de Duster niet meer. De nieuwe generatie van deze Dacia (prijs vanaf €19.280) kost bijna net zoveel als zijn populaire familielid, de Renault Captur (vanaf €19.490). Blijkbaar vindt het Roemeense merk dat het zich niet meer met de prijs hoeft te onderscheiden. In plaats daarvan wordt gepoogd om voor hetzelfde geld meer te bieden dan de concurrentie. En dat lukt.

Zo is de nieuwe Duster langer en hoger dan de meeste concurrenten in deze prijsklasse en dat leidt tot veel zitruimte op de achterbank en een forse bagageruimte. Het interieur oogt mooier en aantrekkelijker dan voorheen, maar hier en daar valt de Dacia door goedkoop ogend plastic toch nog door de mand. Dat wordt dan weer gecompenseerd door fraai design van sommige elementen, zoals de sierlijk vormgegeven uitstroomroosters of het mooie bedieningspaneel van de klimaatregeling.

Het centrale aanraakscherm is nu ruim 7 centimeter hoger in het dashboard geïntegreerd en daardoor makkelijker afleesbaar. Het werkt snel en logisch: veel concurrenten kunnen hier een voorbeeld aan nemen. Daarentegen onhandig zijn de niet verlichte knoppen op het stuur.

De Dacia kan niet overweg met internet of smartphones. Ook op het gebied van de veiligheid schiet de elektronica tekort: rijstrookbewaking, automatisch grootlicht of verkeersbordherkenning kent deze Dacia niet. De belangrijkste tekortkoming is echter een radarsysteem dat automatisch waarschuwt of afremt om botsingen te voorkomen.

In het weggedrag valt de lichte besturing op. Het onderstel biedt goed veercomfort, maar brengt de carrosserie soms te gauw in beweging. Ook de versnellingsbak komt voor verbetering in aanmerking, want het schakelen verloopt niet altijd duidelijk en soepel.

De 1,2 liter grote viercilinder benzinemotor blijkt levendig van karakter en niet te rumoerig. Tijdens deze test lag het verbruik rond 1 op 12,8. Goed nieuws ook voor caravanliefhebbers: de nieuwe Duster kan een aanhanger tot 1.500 kg trekken.

PLUS

Veel zit- en bagageruimte. Veert comfortabel. Levendige motor.

MIN

Remt niet automatisch. Schakelen kan beter. Onrustige carrosseriebewegingen.

CONCLUSIE

De Dacia Duster is niet meer zo goedkoop als vroeger. Hij biedt nu meer kwaliteit en veel waar voor je geld, maar blijft technisch op sommige punten achter. Veel ruimte en goed veercomfort maken hem tot ideale gezinsauto.

EINDCIJFER

7,0

EXTRA TESTNOTITIES



Echt armoedig is de Duster allang niet meer. De nieuwe generatie is verkrijgbaar met een radiografische sleutelkaart, startknop, digitale radio, led-dagrijlicht, een waarschuwingssysteem voor de dode hoek én camera’s rondom.

Nog wel wat ouderwets, om niet te zeggen armoedig is de tankdop die je met je contactsleutel moet openen.

Voorlopig blijft de keus beperkt tot één benzinemotor. In Nederland worden geen diesels geleverd, omdat er vrijwel geen vraag naar is. Wel komt er binnenkort nog een versie op lpg.

Opvallend is het ook het in het donker uitzonderlijk goed afleesbare instrumentarium. Ideaal ook voor mensen met een leesbril.

Verrassend: een bergvak onder de bijrijdersstoel.

Op de achterbank heb je niet alleen veel zitruimte, maar zit je ook hoger dan voorin. Vooral kinderen zullen dat waarderen, want ze hebben formidabel zicht. Bij veel andere SUV’s zijn de raampartijen daar hoog geplaatst en beperkt van formaat.

De Duster kan ook als echte terreinauto worden geleverd, inclusief vierwielaandrijving.

Jammer: de aanwijzingen van het navigatiesysteem kunnen niet in het instrumentarium pal voor de neus van de bestuurder zichtbaar worden gemaakt. Dus je ogen kunnen niet op de weg gericht blijven.

De veiligheidsgordels zijn niet in hoogte verstelbaar.

Hier en daar is overduidelijk dat Dacia familie is van Renault, zoals de bekende bedieningsstengels aan de stuurkolom en de knopjes voor het elektrisch verstellen van de buitenspiegels.

Twee gasdrukveren helpen om de motorkap automatisch te openen, waar veel fabrikanten juist daarop bezuinigen en kiezen voor een simpele steun.

De nieuwe Duster kan ook met 17 inch wielen worden geleverd. Voorheen was dat beperkt tot 16 inch.

De goedkoopste Duster is de TCE 125 Essential met een prijs van €19.280. De geteste versie is de iets rijker uitgeruste TCE 125 Comfort. Die kost €19.890. Aanwezige opties waren in dit geval het Pack Comfort (€95), Pack Look (€695), parkeersensoren achter (€195) en een reservewiel (type thuiskomer, €145).

