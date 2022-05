Test Dacia Jogger: prijspakker uit Roemenië

AUTOTESTMet de Jogger zet Dacia zijn traditie voort: veel voor weinig. Hij is relatief goedkoop, maar biedt heel veel ruimte en zelfs zeven zitplaatsen. Het maakt hem uniek in zijn prijsklasse.

Dacia Jogger 110 TCE (110 pk/81 kW), vanaf €23.050

Op de achterbank blijkt waarin deze Dacia zich overduidelijk onderscheidt als ideale gezinsauto. Die bank heeft bijzonder dikke, comfortabele kussens en je zit er nog veel hoger dan voorin. Bovendien zijn er grote zijramen voor een riant uitzicht. En dan hebben we het nog niet over de flinke been- en hoofdruimte én de aanwezigheid van klaptafeltjes.

Op de derde zitrij is de zitruimte beperkt, maar dat geldt voor vrijwel alle zevenzitters in de lagere prijsklassen. Ook de toegang is daar niet echt makkelijk. Twee tieners kunnen er echter goed zitten, of volwassenen, mits niet langer dan pakweg 1,85 meter.

Die derde zitrij kun je gemakkelijk en snel omklappen voor extra bagageruimte: simpelweg aan wat lusjes en hendeltjes trekken. Gelukkig maar, want met alle zeven zitplaatsen in gebruik is de bagageruimte met 160 liter minuscuul. Jammer ook dat de opgeklapte zitplaatsen eenmaal omgeklapt boven de vloer blijven staan: ze verdwijnen daar niet in, zoals bij duurdere auto’s.

Gebruik je deze Dacia als vijfzitter, dan is zijn bagageruimte ongekend, met maar liefst 708 liter inhoud. De reusachtige achterklep leidt tot een gigantische laadopening, maar hij is onhandig zwaar in het gebruik. Een ander minpunt is dat Dacia geen afdekking van de bagageruimte meelevert.

De 1,0 liter driecilinder motor (testverbruik 1 op 15,9) blijkt krachtig genoeg om de Jogger vlot vooruit te helpen. Maar hij klinkt soms wel wat rauw. De handbak schakelt niet altijd soepel. Het goede nieuws is dat de Jogger comfortabel veert.

Verder stuurt deze Dacia licht, maar helaas wat minder precies dan sommige concurrenten. En er zijn auto’s van deze prijs die steviger op de weg liggen. Maar zolang je geen sportieve ambities hebt, valt met dit alles goed mee te leven.

Plus

+ Maximaal zeven zitplaatsen.

+ Bij vijf zitplaatsen gigantische bagageruimte.

+ Geweldig zitcomfort op tweede zitrij.

Min

- Zware achterklep.

- Sommige concurrenten rijden beter.

- Geen afdekking bagageruimte.

- Veiligheid kan beter.

Eindcijfer

8,3

Conclusie

Bij geen andere auto krijg je zo veel zitplaatsen of zo veel bagageruimte als in de Dacia Jogger. Wie geen hoge eisen stelt, kan prima leven met zijn aandrijflijn en weggedrag. Bij de EuroNCAP-botsproef bleek laatst wel dat de veiligheid beter kan.

Extra testnotities

De derde zitrij kun je desnoods ook helemaal verwijderen. Dan krijg je een kleine verhuiswagen met laadruimte tot wel 1819 liter. Prettige bijkomstigheid is dat die stoelen op de derde rij niet eens zwaar zijn, waardoor je je daar dus niet gauw aan vertilt. Overigens kun je de tweede zitrij ook omklappen.

Hoewel de Jogger zo’n beetje alle veiligheidsvoorzieningen aan boord heeft die je in een moderne auto mag verwachten, kwam hij laatst slecht uit de crashtest van EuroNCAP. Maar anders dan bij de Dacia Spring lijken de testresultaten hier minder zorgwekkend. De belangrijkste kritiek van EuroNCAP is dat de zij-airbag niet ver genoeg naar achteren reikt en dat er geen gordelverklikkers op de derde zitrij zijn aangebracht. Ook zouden de achterste zitplaatsen niet optimaal bescherming bieden tegen een whiplash.

Ondanks de lage prijs, straalt de Jogger allerminst armoede uit. Het interieur blijkt keurig aangekleed. We worden blij van het handige bedieningspaneel voor het klimaat, met grote draaiknoppen. Het infotainmentscherm doet ook nauwelijks onder voor duurdere concurrenten. De scherm-vormgeving daarvan ziet er wat eenvoudig uit, maar de basisfuncties werken goed en snel.

Hier en daar zie je waarop bezuinigd is om de prijs te drukken: een zwart-witschermpje in het instrumentarium, waar duurdere auto’s een kleurenschermpje hebben.

Jarenlang was de Dacia Logan MCV een groot succes in Nederland. Ook dat was een ongekend ruime, maximaal zevenpersoonsauto en in feite is deze Jogger zijn opvolger.

Met die stengel voor de audiobediening (volume, zenders of tracks kiezen) aan de stuurkolom verraadt de Dacia een familielid van Renault te zijn. Echt handig is die niet, want hij gaat vaak schuil achter het stuur.

De Dacia Jogger is te koop vanaf €20.650. Dan krijg je de TCe 100 Bi-Fuel GPF (100 pk/74 kW), die op benzine en lpg kan rijden, met de eenvoudigste Essential-uitrusting. Getest is de TCE 110, die uitsluitend op benzine rijdt en een 1,0 liter grote driecilinder motor heeft met 110 pk/81 kW vermogen. Met de Comfort-uitrusting kost die €23.050, maar in dit geval heeft hij de Extreme-uitrusting, wat zijn prijs op €24.050 brengt. De Jogger is er op dit moment uitsluitend met handgeschakelde zesversnellingsbak, in tegenstelling tot de SUV Dacia Duster, die je wél met automaat kunt krijgen.

De gehele voorzijde van de Jogger tot aan de voorste deurstijl is identiek aan de bestaande Sandero Stepway. Feitelijk is daarachter gewoon een compleet nieuwe auto geplakt en het grappige is dat je de overgang in het dak boven de deurstijl gewoon nog kunt zien zitten. De Jogger is wel een stuk hoger dan die Sandero (+10 centimeter) en ook maar liefst 45 centimeter langer. Bovendien is de afstand tussen de voor- en achterwielen (wielbasis) 29 centimeter gegroeid.

Dacia is in 1966 opgericht in Roemenië met één duidelijk doel: moderne, betrouwbare en betaalbare auto’s maken voor de inwoners van Roemenië. Het duurde echter nog tot 1999 voordat Dacia daarin slaagde, want tot die tijd produceerde het merk decennialang vooral klungelige klonen van de Renault 12, een model dat dateert uit de jaren 60. In 1999 nam Renault Dacia over en zo begon een nieuw tijdperk, met meer aandacht voor kwaliteit en authentiek design.

