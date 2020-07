Test Dacia Sandero Stepway: spaarwonder dankzij lpg

AUTOTESTMet de Bi-fuel Sandero probeert Dacia automobilisten weer warm te laten lopen voor lpg. Het idee past goed bij de filosofie van Dacia, maar de vraag is of autokopers er nog wel op zitten te wachten.

Dacia Sandero Stepway TCe 100 Bi-Fuel (100 pk/74kW), vanaf €16.430



Dankzij de nieuwe Eco-G-motor van Dacia is de Sandero geschikt voor benzine en lpg. Autogas is weliswaar op zijn retour, maar toch rijden er in Europa nog zo’n 15 miljoen auto’s rond op lpg en er zijn ook nog veel tankstations.

De 1,0 liter driecilinder turbomotor kennen we van Renault, maar biedt op lpg iets meer trekkracht: 10 Newtonmeter om precies te zijn. Opvallend, want in het verleden presteerden benzinemotoren op lpg juist minder krachtig. Van het rijden op lpg merk je verder niets.

Doordat de installatie in de fabriek wordt ingebouwd op de plek van het reservewiel, is de motorafstelling optimaal, iets waar het bij inbouw achteraf nog weleens aan ontbreekt. Overschakelen tussen de brandstofsoorten gaat automatisch, maar kan ook handmatig worden gedaan met een schakelaar naast de versnellingspook.

De motor maakt de Sandero niet snel, alhoewel de sprint van 0 naar 100 km/u gevoelsmatig sneller verloopt dan de opgegeven 11,6 seconden. Dat komt ongetwijfeld door de turbo, die helaas nogal overactief reageert. In de vijfde versnelling is het lastig om een constante snelheid aan te houden. De turbo heeft meer weg van een aan/uit-knop dan van een constante aanjager. De motor is wel relatief trillingvrij.

De comfortabele Sandero heeft heerlijk zachte stoelen en een goedmoedig onderstel dat moeiteloos oneffenheden opslokt. Wel heeft de auto boven de 100 km/u en bij tegenwind flink last van de rijwind, iets wat vooral aan de dakrails van deze Stepway-uitvoering lijkt te liggen. De binnenruimte van de 4 meter lange auto is enorm, de kofferbak biedt met 320 liter ook genoeg volume en alle elementaire zaken als een centraal touchscreen, automatische airco en cruisecontrol zijn standaard.

Plus

+ Schakelt moeiteloos tussen lpg en benzine.

+ Veel ruimte voor het geld.

+ Rijdt comfortabel.

Min

- Turbo soms te opdringerig.

- Steeds minder lpg-pompen in Nederland.

- Veel rijwindgeluid.

Eindcijfer

7,9

Conclusie

Het is lastig om voor de prijs van de Dacia Sandero Stepway meer binnenruimte te vinden. De afwerking en het materiaalgebruik zijn ondermaats, maar dat mag. Minder acceptabel is zijn rumoerige karakter.

Extra testnotities

Een nadeel van de Bi-fuel-versie is dat de boordcomputer is uitgezet. Interessante gegevens als gemiddeld verbruik en actieradius zijn dus niet afleesbaar.

Dacia is weliswaar van oorsprong een Roemeens merk, maar tegenwoordig onderdeel van Renault. Dat betekent Renault-onderdelen in het interieur en ook qua techniek en motoren wordt er volop gewinkeld in Frankrijk.

Doordat alle voorgeschreven veiligheidsvoorzieningen zijn ingebouwd, mag je met deze lpg-auto ook in ondergrondse parkeergarages parkeren.

De nieuwe 1.0 liter Bi-fuel-motor komt niet alleen in de Sandero te liggen, maar ook in de Duster en de Logan MCV. De motor vervangt bij de Sandero de turboloze SCe 75 en de TCe 90 turbomotor.

Met de nieuwe TCe 100 Bi-Fuel begint de prijslijst van de Sandero bij €13.730. Wij reden met de iets stoerder ogende Stepway-uitvoering in de uitvoering Série Limitée 15th Anniversary, die te koop is vanaf 16.430 euro. Zaken als elektrisch bedienbare zijruiten achter en parkeersensoren achter met achteruitrijcamera zijn hier standaard.

Onze testauto was verder voorzien van de kleur Bleu Iron en speciale 15th Anniversary-bekleding ter waarde van 595 euro. De enige andere optie was een navigatiekaart voor West-Europa van 95 euro.

De gastank is 42 liter groot. Die wordt slechts voor 90 procent gevuld, zodat je op 32 liter lpg uitkomt, in de praktijk goed voor zo’n 360 kilometer rijplezier. Veel zuiniger dan 1 op 11 wordt het niet op lpg, vooral doordat deze brandstof minder rendement oplevert dan benzine.

Uiteraard is de wegenbelasting voor lpg hoger, maar wanneer je tegen een literprijs van 0,78 euro je lpg-tank vol hebt gegooid voor 25 euro geeft dat toch een rijk gevoel. In combinatie met de grote benzinetank van 50 liter, waarmee je minstens 650 kilometer extra kunt afleggen, komt de actieradius op meer dan 1000 kilometer.

Het aantal lpg-pompen loopt in Nederland terug, maar opvallend genoeg stijgt de populariteit in de ons omringende landen. Dat is ook niet vreemd, want lpg is nog altijd één van de schoonste brandstoffen van dit moment.

Om het vertrouwen van klanten te winnen, biedt Dacia tot 31 augustus vijf jaar garantie op een nieuwe Dacia Bi-Fuel. Dat is twee jaar meer dan gebruikelijk.

Doordat de lpg-tank zich bevindt op de plek van het reservewiel heb je geen verlies van bagageruimte.

Lpg zorgt voor minder CO2-, fijnstof- en NOx-uitstoot; tot wel 21 procent minder CO2 en 81 procent minder fijnstof dan benzinevoertuigen. Ook stoot lpg tot 74 procent minder NOx uit dan dieselvoertuigen.

Het tanken van lpg blijft voor menigeen even wennen. En in het buitenland moet er vaak een adapter worden gebruikt worden aan de pomp.

Op de voordeelcalculator van Dacia kun je kijken waar het omslagpunt ligt qua lpg-rijden en hoeveel je per jaar kunt besparen. Soms is lpg al bij 5000 kilometer per jaar voordeliger.

