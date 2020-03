Test DS3 Crossback e-Tense: chic elektrisch rijden met klein rijbereik

DS3 Crossback e-Tense (136 pk/100 kW), vanaf €43.190

Ook deze DS is weer een juweeltje. Het creatieve design, de aandacht voor detail, de afwerking met mooie materialen: het ziet er allemaal fraai uit.

Maar typisch DS is helaas ook de onhandigheid die je hier en daar aantreft. Bijvoorbeeld de knopjes van de raambediening die naast de automaathendel gepositioneerd zijn. En de achterbank lijkt eerder een strafbank, met zijn kleine, hoge zijramen en nogal krappe zitruimte. De bagageruimte is voor deze klasse wel groot genoeg, maar heeft als nadeel dat je een ongelijke laadvloer gepresenteerd krijgt na het omklappen van de bankleuning.

Goedkoop is de elektrische DS3 beslist niet: vanaf 43.190 euro. Helemaal als je je realiseert dat hij je met opgeladen batterijen minder ver brengt dan de concurrentie. Het 50 kWh biedende batterijenpakket maakt volgens de brochure een actieradius tot 320 kilometer (WLTP) mogelijk. Maar tijdens deze test had de DS moeite om boven de 200 km te komen. Dat is ongeveer de helft van wat de elektrische SUV’s van Hyundai en Kia halen.

De hoge prijs is ook niet terecht als je bedenkt dat de basisuitrusting te wensen overlaat. Daarin ontbreekt een (eigen) navigatiesysteem en dat is bij een elektrische auto onverteerbaar. Als de batterijen bijna leeg zijn, is een laadpaal soms ver te zoeken. Ook zuinige led-koplampen zijn niet standaard, terwijl je die vooral bij elektrische auto’s steeds vaker ziet. Een ander gemis is digitale radio (DAB+), waarvoor je maar liefst 300 euro bijbetaalt.

De elektromotor maakt een pittige rijstijl mogelijk en de prima wegligging past daar heel goed bij. Verder valt de comfortabele vering op en héél bijzonder is de stilte tijdens het rijden. Je hoort de aandrijflijn nóg minder dan bij andere auto’s in deze prijsklasse.

Plus

+ Creatieve vormgeving.

+ Fraaie afwerking.

+ Heel erg stil.

+Comfortabel.

Min

- Beperkt rijbereik.

- Manco’s in uitrusting.

- Hoge prijs.

- Strafbank achterin.

Eindcijfer

7,3

Conclusie

De DS3 Crossback e-Tense moet het vooral hebben van zijn creatieve vormgeving en fraaie afwerking. Ook de indrukwekkende stilte in het interieur en het comfort zijn sterke punten. Maar met zijn rijbereik en basisuitrusting loopt hij achter.

Extra testnotities

De brede portierstijlen beperken het zicht van de bestuurder naar opzij.

Da’s onhandig: geen draaiknop voor het volume van de radio. Mat drukknopjes gaat dat toch trager.

Ook onhandig: de grotendeels in het centrale beeldscherm opgenomen klimaatregeling.

En nog zo’n onhandigheid: de drukknopjes midden op het dashboard, boven de uitstroomroosters. Die knopjes geven geen enkele feedback als je ze aanraakt.

Heel mooi in de geteste auto: het leer op het dashboard en ook aan de binnenkant van de portieren.

Slim: een hap uit het dashboard rechtsvoor leidt tot extra ruimtebeleving voor de bijrijder.

Je zit lekker hoog in deze SUV.

Bij een 3-fase wallbox (11 kW) zijn de batterijen in 5 uur op te laden.

Helaas: ook deze elektrische auto kan geen aanhanger trekken.

Het is even zoeken naar de knop voor ontgrendeling van de achterklep. Die blijkt zich in de achterbumper, bij de kentekenplaat te verschuilen.

De stoelen zitten heerlijk. Samen met de comfortabele vering én de indrukwekkende stilte maken zij deze DS tot een heerlijke reisauto. Tenzij je achterin zit.

Fijn: de actuele verkeersinformatie van TomTom.

De portiergrepen komen automatisch naar buiten of gaan weer naar binnen, afhankelijk van het ont- of vergrendelen van de portieren. Tesla was hier ooit de eerste mee.

De elektrische aandrijflijn van deze DS vind je ook in de Opel Corsa-e en Peugeot e-208 en Peugeot e-2008.

De topsnelheid bedraagt 150 km/u en in 8,7 seconden sprint deze elektrische auto vanuit stilstand naar 100 km/u.

Op elke DS3 Crossback e-Tense geeft DS zes jaar (of 180.000 km) gratis onderhoud.

Uiteraard profiteert de zakelijke rijder ook bij deze elektrische auto van een lage bijtelling: 8 procent.

De DS3 Crossback e-Tense is te koop vanaf €43.190. Dan krijg je de basisuitrusting die DS toch al So Chic durft te noemen. Standaard zijn altijd een automatisch noodremsysteem, actieve rijstrookbewaking, verkeersbordherkenning, dodehoekbewaking, parkeersensoren voor en achter, cruise-control, elektrische parkeerrem, regensensor, automatische klimaatregeling, 7 inch infotainmentscherm met Apple CarPlay, Adroid Auto en MirrorLink, 17 inch lichtmetalen wielen, een 3-fase onboard lader (11 kW), snellaadmogelijkheid tot 100 kW en hoogteverstelling van beide voorstoelen. Maar een (eigen) navigatiesysteem zit er niet standaard in. Ook led-koplampen zijn niet standaard. En voor digitale radio (DAB+) moet je maar liefst 300 euro bijbetalen.

Het geteste uitrustingsniveau is de La Première. Daarmee kost de e-Tense €49.490. De La Première is een introductie-uitvoering uit de eerste serie auto’s die geproduceerd is. Die is niet meer verkrijgbaar, maar je kunt de auto nog wel als zodanig zelf samenstellen, met uitzondering van de speciale print op het dak. Deze versie had onder meer led-matrix koplampen, een head-up display, achteruitrijcamera, inductielader voor smartphones, radiografisch ontgrendelen en starten en 18 inch lichtmetalen wielen. Ook was hij extra chic aangekleed met onder meer een zwart dak. De prijs en uitrusting van de La Première zijn vrijwel dezelfde als die van de Executive, die nog wél gewoon in de prijslijst staat. Hij kost €49.740.

