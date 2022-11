Test Fiat 500X Cabrio: is dit wel een echte cabrio?

Fiat 500X 1.5 Hybrid Cabrio (130 pk/96 kW), vanaf €35.190

In tegenstelling tot de kleinere basis-500 is de 500X een grotere, ruimere auto. En net als zijn kleine broer is ook hij nu ook als cabrio verkrijgbaar. Dat ‘cabrio’ moet je echter wel met een korreltje zout nemen. Want in feite blijven de raamstijlen en zelfs de achterruit altijd rechtop staan. Maar goed, je haalt dankzij het grote, elektrisch bedienbare vouwdak wel meer zonnestralen binnen dan de gemiddelde auto. Helaas heeft het stoffen (!) dak wel als nadeel dat lawaai van buiten de auto stevig in het interieur doorklinkt.

Daar vind je genoeg zitruimte en ook de bagageruimte van 350 liter kan ermee door. Jammer alleen dat na het omklappen van de bankleuning een ongelijke laadvloer ontstaat.

Het infotainment met 7 inch groot scherm biedt zo’n beetje alles wat je in een moderne auto verwacht. Nieuw is de 1,5-liter viercilinder motor met 48V-hybridesysteem en zeventraps automaat. Dezelfde soepele aandrijflijn (testverbruik 1 op 15,4) gebruikt moeder Stellantis ook bij Jeep en Alfa Romeo. De piepkleine elektromotor (20 pk/15 kW) helpt soms een beetje mee om de wielen aan te drijven, maar een volwaardige hybride is dit niet. Hij wordt er ook niet bliksemsnel mee. In amper 10 seconden optrekken vanuit stilstand naar 100 km/u is voor een auto in het elektrische tijdperk niet om over naar huis te schrijven.

Vervelend is dat je te goed merkt wanneer de benzinemotor de aandrijving van de elektromotor overneemt. Het voelt dan alsof de auto even stokt. De vering is niet echt zacht, eerder stevig te noemen. Maar de geteste uitvoering heeft dan ook een met 1,3 centimeter verlaagd sportonderstel. Samen met de scherpe besturing leidt dit wel tot een sportief, uitdagend weggedrag.

Plus

+ Echt een beetje cabriogevoel.

+ Sportief weggedrag.

+ Originele, tijdloze vormgeving.

+ Ruim genoeg.

Min

- Rumoerig door cabriodak.

- Helaas hogere instapprijs door hybridetechniek.

- Niet altijd soepele overgang in aandrijflijn.

Eindcijfer

7,0

Conclusie

Het grote vouwdak en het sportieve weggedrag van deze Fiat 500X kunnen je veel rijplezier bezorgen. En dankzij het originele design oogt hij nog lang niet verouderd. Rumoerig is hij wel en de aandrijflijn heeft soms last van een ‘hikje’.

Extra testnotities

De basisversies van de 500X hebben geen derde hoofdsteun op de achterbank. Daar moet je extra voor betalen. Wie een keer een derde passagier op de achterbank meeneemt, loopt op dat uitrustingsniveau dus een risico. Slechte zaak: bezuinigen op de veiligheid is een doodzonde.

De 1.0- en 1.3-benzinemotoren zijn onlangs vervangen door deze nieuwe Hybrid-versie. De beslissing heeft helaas tot een enkele duizenden euro’s duurdere basisversie geleid. Enkele jaren geleden leverde Fiat deze auto ook met een rumoerige tweecilinder. Die is gelukkig verdwenen.

De 500X is alweer acht jaar oud, maar onderging onlangs wel een bescheiden facelift. Gelukkig is het karakter zo origineel dat het design allerminst verouderd lijkt.

In de geteste Yacht Club Capri-uitvoering is de uitrusting bijna compleet. Die kost €39.990, maar dan krijg je zelfs led-koplampen standaard en zo’n beetje alle rijhulpen die je je kunt wensen. Alleen voor het mahoniehouten dashboard in de geteste auto moet €490 worden bijbetaald.

Prettig: een apart bedieningspaneel voor de klimaatregeling.

Zo’n grote, ouderwets ogende automaathendel valt wat uit de toon in het verder juist zo fijnzinnig ingerichte interieur.

Heel fraai in de geteste uitvoering is de lederen stoelbekleding.

Handig: de integratie van tankdop en -klep.

Heel gek: in de duurste versie (zoals getest) ontbreekt een verstelbare kofferbakvloer. Die zou (na het omklappen van de bankleuning) het onhandige hoogteverschil in de laadvloer kunnen oplossen.

De Fiat 500 X 1.5 Hybrid 130 DCT Cabrio is te koop vanaf €35.190. Getest is deze auto met het hoogste uitrustingsniveau, de Yacht Club Capri, en daarmee kost hij €39.990.

