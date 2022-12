Test Kia Niro EV: prettig en comfortabel, alleen rijbereik kan beter

AUTOTESTDe nieuwe Kia Niro is als vanouds verkrijgbaar als benzine-hybride met of zonder stekker en als volledig elektrische auto. Die laatste zal zeker de voorkeur van leaserijders hebben.

Kia Niro EV (204 pk/150 kW), vanaf €44.795

De nieuwe generatie van de Kia Niro vertoont veel meer karakter in het design. Maar het elektrisch rijbereik is vrijwel gelijk gebleven en overtreft de concurrentie niet. Jammer dat Kia niet heeft gekozen voor een grotere actieradius. Volgens de WLTP-norm kom je met deze Kia maximaal 460 kilometer ver, maar tijdens deze test haalden we amper de 350 kilometer.

Het interieur oogt verzorgd en fraai gestileerd. Opvallend is het multifunctionele bedieningspaneel. Dat vertoont mooie knoppen die in een als balk vormgegeven touchscreen zijn geïntegreerd. Maar het kan onhandig zijn dat je eerst moet kiezen of je de klimaatregeling of de navigatie wilt bedienen. Even snel de kachel wat hoger zetten of van radiostation wisselen gaat hierdoor te omslachtig en traag. Handig en snel werkt daarentegen de draaiknop van de automatische versnelling.

Je zit lekker in deze Kia en hij biedt veel zitruimte, ook achterin. Een vlakke vloer maakt het gebruiksgemak compleet. En als je de bank omklapt, ontstaat een bijna vlakke laadvloer. Met 475 liter inhoud is de bagageruimte voor een auto in deze klasse groot genoeg. Bovendien schuilt er nog een extra bagageruimte van 20 liter voorin de auto (de zogeheten frunk). Daar past bijvoorbeeld de laadkabel in.

De Niro EV is leverbaar met slechts één batterijpakket, van 64,8 kWh. De elektrische aandrijflijn werkt voorbeeldig en bezorgt deze Kia een soepel en snel rijkarakter. De besturing is scherp en de auto ligt stevig op de weg. Het gewicht van 1657 kilogram is heel acceptabel voor een elektrische auto van dit formaat. Bovendien laat het extra gewicht van de batterijen zich niet te veel gelden in het weggedrag. Ook het veercomfort is in orde. Het aanhangergewicht is beperkt tot 750 kilogram.

Plus

+ Veel zitruimte.

+ Prima bagageruimte.

+ Rijdt soepel en vlot.

+ Goed veercomfort.

Min

- Beperkt rijbereik.

- Bediening kan soms beter.

- Slechte caravantrekker.

Eindcijfer

7,8

Conclusie

De elektrische Kia Niro EV is een prima gezinsauto: ruim, stil en comfortabel. Hij is ook goed uitgerust en technisch helemaal bij de tijd. Alleen zou een groter rijbereik hem nog aantrekkelijker maken.

Extra testnotities

De nieuwe generatie van de Kia Niro is ruim 6 centimeter langer dan de vorige.

De veiligheidsuitrusting is vrijwel compleet en bevat de modernste technologie.

Het opladen gaat nu iets sneller, met 100 kW (voorheen 80 kW). Veel indrukwekkender wat dat betreft is die andere veel verkochte elektrische Kia, de EV6. Dankzij de hogere boordspanning van 800 Volt kan die namelijk met 240 kW supersnel laden. En ja, zo’n EV6 kan ook een zwaardere aanhanger trekken, tot 1600 kilogram. Maar aan dat alles hangt wel een ander prijskaartje: vanaf €60.000.

Reken bij de gemiddelde laadpaal op ongeveer 7 uur om deze Kia van 10 naar 80 procent op te laden. Bij een DC-snellader duurt het minimaal drie kwartier.

Toen het tijdens deze test een paar dagen vroor en er voornamelijk op de snelweg werd gereden, daalde de actieradius tot amper 280 kilometer. Zo gevoelig is de huidige generatie elektrische auto’s nog altijd voor kou.

Particuliere rijders die de volledig elektrische versie te duur vinden, kunnen kiezen voor de plug-inhybride die er in slaagt om maximaal 65 kilometer elektrisch te rijden. Maar let op, je levert dan wel veel bagageruimte in: van 451 liter in de stekkerloze hybride naar 348 liter bij de plug-in.

Kia geeft zeven jaar fabrieksgarantie, ook op het batterijpakket. De eerste drie jaar is dat zonder kilometerbeperking, daarna maximaal 150.000 kilometer.

De Niro EV is op dit moment leverbaar met slechts één batterijpakket (van 64,8 kWh) en een motorvermogen van 204 pk (150 kW). Hij is te koop vanaf €44.795. Dan krijg je de Dynamic Line-basisuitrusting. De testauto heeft het Executive Line-uitrustingsniveau en daarmee kost deze auto €50.395.

De duurste uitvoering heeft ook Vehicle-2-Device. Dit betekent dat je andere elektrische apparaten, zoals een e-bike, kunt opladen met de stroom uit de auto. Die sluit je dan simpelweg op het stopcontact van de auto aan.

