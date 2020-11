Test Kia Sorento Hybrid: heerlijk ruim, maar te stug geveerd voor een gezinsauto

Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid (230 pk/169 kW), vanaf €45.995

In 2004 was de Kia Sorento één van de eerste verkoophits onder de SUV’s. Hij bood veel voor weinig en zag er nog goed uit ook. Zestien jaar later staat Kia heel anders op de ladder. Het merk is gigantisch gegroeid, niet alleen in verkoopaantallen maar ook in kwaliteit, wat wordt onderstreept met een extreem lange garantietermijn van zeven jaar.

De vierde generatie van deze SUV is een hybride zonder stekker, het type auto dat ook Toyota al jaren maakt. De Sorento is aanzienlijk groter geworden en dankzij de nieuwe hybride aandrijflijn vooral ook zuiniger (testverbruik 1 op 13,8). Hij is te koop vanaf €45.995. Dat is veel geld, maar de eenvoudigste uitrusting (Comfort) blijkt al omvangrijk. In vergelijking met de concurrentie heeft hij dan toch weer een voorsprong.

De Sorento blinkt uit in gebruiksvriendelijkheid: gewoon nog een knoppenpaneel voor de klimaatregeling en een logisch en snel werkend infotainmentsysteem waarin je niks mist. En dan is hij ook nog eens heerlijk ruim, de tweede zitrij is verschuifbaar én dit is een zevenzitter. Op de derde rij heb je meer zitruimte en luxe dan bij de concurrentie, inclusief eigen klimaatregeling en usb-aansluitingen. Heb je de derde zitrij niet nodig, dan tover je de extra stoelen weg onder de laadvloer en krijg je helemaal een immense bagageruimte.

De 1,6 liter grote benzinemotor drijft samen met een elektromotor de voorwielen aan. Deze hybride aandrijflijn blijkt krachtig genoeg om de Kia vlot vooruit te helpen. Ook de goed werkende zestraps automaat past er prima bij. Minder prettig is het veercomfort. De Sorento blijkt stugger dan gedacht, ongetwijfeld in een poging om Europese automobilisten een sportiever weggedrag te gunnen. Maar daarmee schiet deze Kia zijn doel als gezinsauto voorbij.

Plus

+ Heel ruim.

+ Zevenzitter.

+ Relatief zuinig.

+ Royale standaarduitrusting.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Te stugge vering.

- Nauwelijks elektrisch rijbereik.

- Irritante piepjes veiligheidssystemen.

Eindcijfer

7,1

Conclusie

Bijna een halve ton voor een Kia lijkt duur, maar je krijgt in de traditie van dit merk veel waar voor je geld: ruimte, een laag benzineverbruik en een indrukwekkende uitrusting. Maar het veercomfort valt tegen.

Extra testnotities

Bijzonder: als je de richtingaanwijzer aan zet, verandert één van de twee ‘klokken’ in het instrumentarium in een beeldscherm dat je (camera-)zicht op de dode hoek geeft.

Heel handig: de grote draaiknop tussen de voorstoelen waarmee je de posities van de automaat kiest.

Grappig: het infotainment biedt de mogelijkheid om natuurgeluiden te laten klinken: de zee, een knapperend haardvuur of zingende vogels in het bos. Werkelijk alles wordt eraan gedaan om je een ontspannen gevoel te geven…

Je kunt het kleine batterijenpakket niet zelf bijladen. Dat kan wel met de plug-inhybride die volgend jaar verschijnt. Die brengt bovendien vierwielaandrijving met zich mee.

Niet alleen het veercomfort valt tegen. We hadden eigenlijk ook een stillere auto verwacht in een auto van dit kaliber.

Sta je bij de achterklep met net iets te veel bagage? Geen nood. Met een knopje in het bagageruim kun je de tweede zitrij eenvoudig omklappen.

Deze Kia communiceert opmerkelijk goed. Tijdens één van onze testritten verschijnt een mededeling in het centrale beeldscherm: ‘De buitenluchttoevoer is geblokkeerd voor een aangenaam binnenklimaat’. Er zijn tegenwoordig veel auto’s die de instroom van buitenlucht afsluiten zodra de sensor stank of vervuilde lucht bespeurt. Maar in deze Kia blijft dat niet onopgemerkt en wordt het je gewoon meegedeeld.

Tot de standaarduitrusting behoren veel veiligheidssystemen. Mooi. Maar die dingen worden irritant door hun waarschuwende piepjes: alsof je in een Mario Bros-computerspel bent beland. De fabrikant moet toch nog eens even goed nadenken hoe je al die waarschuwingen anders kunt implementeren, want het gevolg is nu dat je die systemen al gauw uitschakelt. En daar is de veiligheid natuurlijk niet mee gediend.

De Kia Sorento 1.6 T-GDi Hybrid (230 pk/169 kW) is te koop vanaf €45.995. De goedkoopste uitrusting (Comfort) blijkt al heel omvangrijk. Getest is de Sorento in de nog rijkere ExecutiveLine-uitvoering en daarmee kost hij €55.995.

