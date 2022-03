Test Kia Sportage: prima gezins-SUV, maar niet de beste

AUTOTESTDe Kia Sportage was jarenlang een publiekslieveling in Nederland, maar heeft nu veel concurrentie van andere SUV’s. De nieuwe generatie gaat opnieuw de strijd aan, met meer karakter dan ooit.

Kia Sportage 1.6 T-GDi Hybrid (230 pk/169 kW), vanaf €40.395

Met zijn boemerang-vormige koplampen en extreem sierlijke, om niet te zeggen drukke design is de nieuwe generatie van de Kia Sportage een blikvanger. Indrukwekkend is ook zijn arsenaal aan veiligheidssystemen en rijhulpen. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de camera’s bij de buitenspiegels die je helpen zodra je de richtingaanwijzer aan zet. Dan zie je de camerabeelden van de omgeving naast de auto pal voor je in het instrumentarium, waardoor de beruchte dode hoek ineens springlevend blijkt.

Met zijn zitruimte op de achterbank en bagageruimte blijkt de Sportage slechts een middenmoter. Achterin zit je bij sommige concurrenten echt ruimer. Opvallend in het interieur is het grote, gebogen scherm op het dashboard. Het infotainment is veelzijdig, maar werkt niet altijd intuïtief en snel genoeg. De klimaatregeling is er ook in ondergebracht en dat stoort niet.

Bekijk hier de prijzen en specificaties van alle Kia Sportage-uitvoeringen, verzameld door AutoWeek.

De 1,6 liter grote benzinemotor en elektromotor blijken krachtig genoeg om de Sportage vlot vooruit te helpen. Hij vertoont ook voldoende souplesse en blijkt niet te dorstig (testverbruik 1 op 15). Deze volwaardige hybride heeft een iets groter accupakket dan een milde hybride, waarmee hij – mits er tijdens het rijden voldoende energie is opgeslagen – volledig elektrisch een paar kilometer ver kan komen. Dat kennen we natuurlijk al jaren van de Toyota-hybrides. De automaat laat zich bedienen met een handige draaiknop.

Bij het rijkarakter is duidelijk gezocht naar sportiviteit: de Sportage stuurt dynamisch en hetzelfde geldt voor zijn weggedrag. Niet dat de Kia hiermee in zijn klasse nieuwe maatstaven zet, maar het valt op hoe sportief hij rijdt. Keerzijde van de medaille is dat het comfort hier wat onder lijdt. Het onderstel blijkt soms te stug voor een gezinsauto, al spelen hierbij de gekozen wielen en banden onder de testauto waarschijnlijk ook een rol.

Plus

+ Stevige wegligging.

+ Relatief zuinig dankzij hybridetechniek.

+ Goede caravantrekker.

+ Zeven jaar garantie.

Min

- Zitruimte achterin houdt niet over.

- Veercomfort kan beter.

- Infotainment mag wel wat gebruiksvriendelijker.

Eindcijfer

7,2

Conclusie

De nieuwe Kia Sportage is een blikvanger, maar blijft op sommige punten achter bij de concurrentie, zoals bij de zitruimte achterin en het veercomfort. Niettemin komt hij met zijn hybride aandrijflijn, weggedrag en rijke uitrusting goed uit de verf als gezins-SUV.

Extra testnotities

Kia was jarenlang de concurrentie te slim af met zeven jaar garantie. Maar tegenwoordig geeft Toyota zelfs tien jaar.

Mooi dat deze hybride een geremde aanhanger van 1650 kilogram kan trekken. Dat is vooral goed nieuws voor de liefhebbers van caravans en boten.

Van het moment waarop de benzinemotor de elektromotor bijspringt merk je in deze Kia meer dan bij de hybrides van Toyota. De Japanners blijven toch heer en meester als het gaat om soepele en onverwoestbare hybride-techniek.

Deze Kia zit dus propvol veiligheidssystemen en rijhulpen: er klinkt bijvoorbeeld ook een waarschuwingspiep als jij bij het verkeerslicht blijft staan terwijl de auto voor je al wegrijdt. Niet dat je alleen maar profijt hebt van deze beschermengelen: soms gaan hun waarschuwingen behoorlijk irriteren. In Nederland zijn de wegen af en toe zo smal, dat je er niet aan ontkomt om over een witte lijn te rijden. Dan zit je echt niet te wachten op dat gepiep.

Met hendels in de bagageruimte klap je zeer eenvoudig de bankleuning om, voor een extra grote laadvloer.

Technisch is deze Kia grotendeels gelijk aan de Hyundai Tucson.

De Kia Sportage is te koop vanaf €34.995. Dan krijg je de 1.6 T-GDI Mild Hybrid met voorwielaandrijving. Elke Sportage heeft in de basis een 1,6 liter viercilinder turbo-benzinemotor.

Getest is de 1.6 T-GDI Hybrid, die standaard een automaat heeft en vanaf €40.395 in de prijslijst staat. Het hogere uitrustingsniveau GT-PlusLine brengt de prijs van de testauto op €46.895. Vanaf €42.595 is er overigens ook een plug-inhybride met vierwielaandrijving. De plug-inhybride (PHEV) kan je met een stekker opladen, waardoor hij in theorie volledig elektrisch 70 kilometer ver komt. Een volledig elektrische variant van de Sportage is er (nog) niet.

De Sportage is er op dit moment dus met drie verschillende aandrijflijnen. Laat je niet van de wijs brengen door de cilinderinhoud die in elke versie gelijk is: er zijn wel degelijk flinke verschillen in het motorvermogen.

