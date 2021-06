Test Lexus LS 500h: limousine die rijdt als een sportwagen

AUTOTESTEen zelfopladende hybride, dus zonder stekker, is zeldzaam in de topklasse. Maar Lexus houdt stug vol met zijn LS 500h.

Lexus LS 500h AWD (359 pk/264 kW), vanaf €141.695

Hoewel de nieuwe Lexus NX als plug-inhybride verkrijgbaar is, doet het topmodel LS het nog steeds zonder stekker. De voordelen van zo’n zelfopladende hybride zijn bekend: nooit zoeken naar een laadpaal of gehannes met een stroomkabel. Maar nadelen zijn er ook: het volledig elektrische rijbereik is heel klein en elektrisch rijden kan met hooguit 65 km/u.

Prima om nóg stiller weg te kunnen rijden, maar dan heb je het wel gehad. En omdat dit toch wel een behoorlijk gewichtige auto is, rijd je al gauw 1 op 10: niet iets om over naar huis te schrijven.

Bij de jongste vernieuwing is het bedieningsgemak erop vooruitgegaan. Zo zijn enkele knoppen teruggekeerd voor functies die je regelmatig gebruikt. Ook is het infotainment, met 12,3-inch scherm, verbeterd en dat ondersteunt nu Android Auto en Apple CarPlay. Maar de digitale binnenspiegel vertoont vaak het beeld van de camera achterin de auto samen met het normale spiegelbeeld: dat werkt verwarrend.

De royale zitplaatsen achterin hebben een elektrisch verstelbare rugleuning én verschuifbare zitting, waardoor je lui onderuit kunt gaan liggen. De kofferbak is daarentegen met 430 liter klein voor een auto van dit formaat.

De krachtige 3,5 liter V6 benzinemotor wordt soepel ondersteund door twee elektromotoren: je merkt vrijwel niks van hun samenspel. Maar hoewel er alles aan is gedaan om deze Lexus zo stil mogelijk te maken, klinkt de benzinemotor soms te veel door in het interieur.

Dankzij de laatste vernieuwing werkt de automaat sneller en biedt het onderstel nog meer stabiliteit. Het hoge gewicht van de auto (2345 kilogram) blijkt bijna magisch weggewerkt in de rijbeleving. De comfortabele limousine stuurt vlijmscherp en ligt rotsvast op de weg, als een sportauto. En dat is een groot compliment.

Plus

+ Royale zitruimte.

+ Soepele en krachtige aandrijflijn.

+ Voorbeeldig weggedrag.

Min

- Brandstofverbruik valt tegen.

- Kleine kofferbak.

- Onhandige binnenspiegel.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

Het vlaggenschip van Lexus rijdt soepeler en sneller dan ooit en ontpopt zich ook in het weggedrag als een rasechte sportauto. Die karaktertrek vormt een bijzondere combinatie met zo veel zitruimte en comfort.

Extra testnotities

Tot in detail is nagedacht over het comfort. Zo stelt de Climate Concierge voor iedere passagier afzonderlijk de gewenste temperatuur in. En bij het instappen registreert dit systeem bij iedereen de lichaamstemperatuur, om desnoods snel in actie te komen.

Aanvankelijk had deze generatie van de LS nog last van een te gauw deinende carrosserie. Bij de recentelijke vernieuwing hebben de ingenieurs die kwaal met succes aangepakt.

Met zijn krachtige design onderscheidt deze Lexus zich duidelijk van een Mercedes S-Klasse of BMW-serie. De afwerking staat op hoog niveau.

Achter de voorstoel vind je de beste zitplaats in deze Lexus, met maximaal een meter beenruimte en een voetensteun.

De standaard vierwielaandrijving in deze versie is niet alleen handig in de sneeuw of bij gladheid, maar ook tijdens stevige regenbuien in de zomer.

De Lexus LS 500h is te koop vanaf €127.695. Dan krijg je de instapversie met achterwielaandrijving. Met vierwielaandrijving is hij er vanaf €141.695. De testauto betreft de rijker uitgeruste President Line AWD en die kost €171.695. Hij heeft zo’n beetje alles wat een automobilistenhart begeert, zoals een groot head-up display, digitale binnenspiegel, Mark Levinson Reference audio met 16 kanalen en 23 luidsprekers, entertainment achterin met twee 11,6-inch lcd-schermen (kantelbaar), HDMI-aansluiting en blu-rayspeler, stoelmassage voor- en achterin (achter ook met ‘hot stone’ functie), stoelverwarming en -ventilatie op alle zitplaatsen en elektrisch bedienbare zonwering achterin. Uiteraard zijn ook alle gangbare veiligheids- en assistentiesystemen aanwezig, inclusief knie-airbags.

