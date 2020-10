Test Mercedes-Benz A-Klasse: ‘baby-Benz’ met stekker rijdt pittig en toch zuinig

Mercedes-Benz A 250e (218 pk/160 kW) , vanaf €41.195

De A-Klasse staat sinds kort als plug-inhybride in de showrooms. Hij is relatief goedkoop, in vergelijking met de benzine- en dieselversies van het merk. Al helemaal als je de krachtige aandrijflijn van de hybride daarmee vergelijkt. Vergeleken met een volledige elektrische versie, waar de A-Klasse volgend jaar mee debuteert, kun je met zo’n hybride langer en sneller doorrijden, want je hebt de benzinetank binnen een paar minuten vol. Maar de hybridetechniek leidt er hier wel toe dat de bagageruimte is gekrompen van 350 naar 315 liter inhoud. Ook is de brandstoftank iets kleiner geworden. De zitruimte op de achterbank houdt nog steeds niet over in de A-Klasse.

Het interieur oogt fraai, met grote beeldschermen van hoge kwaliteit. Maar de alom aanwezige elektronica slaat soms de plank mis. De rijstrookbewaking reageert paniekerig als je een witte streep overschrijdt. Aan één kant van de auto wordt dan automatisch afgeremd en daar kunnen bestuurders flink van schrikken. Ook meldde de testauto regelmatig dat er een veiligheidsgordel op de achterbank vast moest, terwijl daar niemand zat en ook geen bagage lag. En dan is er nog de spraakbediening die regelmatig irriteert. ‘Wat kan ik voor u doen?’, klinkt dan door de auto terwijl je de computer niks hebt gevraagd.

Met de rijtechniek is niets mis. Het prima onderstel en de fijne besturing stemmen de bestuurder tot tevredenheid. De krachtige aandrijflijn (testverbruik 1:19,5) maakt er een snelle auto van. In slechts 6,6 seconden spint deze Mercedes vanuit stilstand naar 100 km/u en zijn top is 235 km/u. Volgens de fabrikant kan de auto met zijn 15,6 kWh batterijenpakket minimaal 71 km volledig elektrisch rijden. In de praktijk blijkt 60 km makkelijk haalbaar.

Plus

+ Aantrekkelijk geprijsd.

+ Lekker zuinig.

+ Prima weggedrag.

+ Veel technisch vernuft.

Min

- Beperkte zit- en bagageruimte.

- Loos alarm elektronica.

- Rumoeriger dan verwacht.

Eindcijfer

7,6

Conclusie

Deze plug-inhybride is een relatief goedkoop alternatief. Hij is nauwelijks duurder dan de benzine- en dieselversies, je kunt makkelijk 60 kilometer lang op (goedkope) stroom rijden én je betaalt geen wegenbelasting.

Extra testnotities

Goed nieuws voor caravanliefhebbers: deze semi-elektrische Mercedes trekt een geremde aanhanger van maximaal 1600 kg.

De auto blijkt rumoeriger dan verwacht. Vooral de rijwind laat zich gelden.

Het hogere gewicht (vooral door het ruim 200 kg wegende batterijenpakket) leidt wel tot een iets minder lichtvoetige rijstijl, in vergelijking met de benzinevarianten.

De geteste versie heeft nogal harde kussens in de stoelen en bank. Daar moet je van houden.

De hoofdsteunen zijn in de sportieve stoelen geïntegreerd, dus niet apart instelbaar.

Zoals we van Mercedes gewend zijn: echt goedkoop is de auto niet. Maar de uitrusting laat weinig te wensen over. Een navigatiesysteem met augmented reality, 18 inch lichtmetalen wielen, panorama-schuifdak, stoelverwarming: het zit er allemaal in.

Wie nog dit jaar deze auto aanschaft, krijgt een oplaadstation voor thuis cadeau: een wallbox inclusief installatie ter waarde van €2150.

Volgend jaar al wordt een volledig elektrische A-Klasse verwacht. Die zal natuurlijk een stuk duurder in aanschaf zijn, maar eenmaal in gebruik zijn de kosten lager. Stroom is nu eenmaal goedkoper dan benzine en elektrische auto’s hebben nu eenmaal minder onderhoud nodig.

In deze hybride is een 1,3 liter viercilinder benzinemotor (160 pk/118 kW) gekoppeld aan een elektromotor met 102 pk (75 kW) vermogen. Het systeemvermogen is 218 pk (160 kW).

Opladen gaat met 7,4 kW (wisselstroom, AC) of 24 kW (gelijkstroom, DC). De laadtijd bedraagt hierdoor een uur en drie kwartier bij 7,4 kW (van 10 naar 100 procent). Bij 24 kW DC-laden kost het 25 minuten om van 10 naar 80 procent op te laden.

De verbrandingsmotor wordt altijd door de elektromotor van het hybridesysteem gestart.

Het navigatiesysteem kan helpen om zoveel mogelijk elektrisch te rijden. Je kunt er in het menu bijvoorbeeld voor kiezen dat de auto in de bebouwde kom bij voorkeur elektrisch rijdt.

De plug-in hybride A250e (218 pk/160 kW) is als hatchback te koop vanaf €41.195 in de uitvoering Business Solution Luxury Limited. De geteste auto is de iets rijker uitgeruste Business Solution AMG Limited die €43.195 kost.

Deze plug-inhybride heeft naast zijn elektromotor een 1,3 liter viercilinder benzinemotor. Als je dezelfde auto uitsluitend met benzinemotor maar dan wel met een vergelijkbaar vermogen van rond de 218 pk zou willen kopen, kom je op twee keuzes uit. Het wordt dan óf de A180 Business Solution Luxury (136 pk/100 kW) van €38.095 die met dezelfde 1,3 liter benzinemotor aan boord aanzienlijk minder presteert door het ontbreken van een elektromotor. Óf het wordt de A250, die met zijn 2,0 liter motor vrijwel even krachtig is (224 pk/165 kW) als de plug-in, maar minimaal €46.591 kost. Kortom, met zijn scherpe prijs maakt deze plug-in het wel heel verleidelijk om in te stappen.

