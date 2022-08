Test Mercedes EQE: technisch vernuft in een klassiek model

AUTOTESTDe sedan, het klassieke automodel met aparte kofferbak, was de afgelopen jaren steeds minder in trek. Maar als zakenauto in de hogere prijsklassen is hij nog steeds springlevend. Mercedes gunt hem ook als volledig elektrisch model een toekomst.

Mercedes-Benz EQE 350+ (292 pk/215 kW), vanaf €79.850

De EQE is in alle opzichten een nieuw model en niet simpelweg een (bestaande) E-Klasse met elektromotoren. Sterker nog, hij vertoont vooral trekjes van de EQS, het elektrische topmodel van Mercedes. Zo is achterwielbesturing een optie, wat onder meer tot een verrassend korte draaicirkel leidt.

In de topversie AMG is zelfs het onvolprezen hyperscreen verkrijgbaar: een beeldscherm dat zich over de volle breedte van het dashboard uitstrekt. De testauto heeft een kleiner scherm, maar ook dat is al flink. Het infotainment is veelomvattend en ziet er ook heel fraai uit. Zo krijg je bij muziek op de radio uitgebreide album-informatie (mét afbeeldingen) en zie je tijdens het navigeren de omgeving tot in detail vanuit een vogelperspectief. Hiervoor worden de realistische beelden van Google Earth gebruikt. Jammer alleen dat de ontwerpers hier en daar gestruikeld zijn over het bedieningsgemak. Dan gaat het als zo vaak om de meest simpele dingen, zoals de volumeregeling.

Naast alle technologische hoogstandjes is er iets anders waarmee deze Mercedes zich traditiegetrouw onderscheidt: comfort. Daarmee bevindt ook deze Mercedes zich weer op eenzame hoogte. De stoelen zitten heerlijk en het sublieme veercomfort doet er nog een schep bovenop. Bovendien worden de inzittenden verwend met een ruim interieur. De bagageruimte daarentegen is met 430 liter niet bijzonder. Een andere tegenvaller, vooral voor caravanliefhebbers, is het maximale trekgewicht van 750 kilogram.

Deze Mercedes stuurt met precisie en zijn wegligging is meer dan goed. De EQE rijdt snel en heeft een flink rijbereik van 659 kilometer. In de praktijk blijkt ruim 500 kilometer goed haalbaar. Bij een snellader kan deze auto tot 170 kW aan; concurrenten als Kia/Hyundai en Porsche/Audi gaan daar ruimschoots overheen.

Plus

+ Supercomfortabel.

+ Geavanceerd infotainment.

+ Rijdt snel en stabiel.

+ Hightech opties.

Min

- Niet de snelste bij het opladen.

- Bagageruimte valt tegen.

- Slechte caravantrekker.

Eindcijfer

8,1

Conclusie

De Mercedes EQE verwent met subliem veercomfort, veel zitruimte en een prima weggedrag. Maar hij laat zich door de concurrentie inhalen als het gaat om laadtechniek, bagageruimte en het trekken van een aanhanger. Daar staan tal van hightech opties tegenover.

Extra testnotities

Qua afmetingen is de EQE vergelijkbaar met de Mercedes CLS. En binnenin is hij aanzienlijk ruimer dan de huidige Mercedes E-Klasse. Zo is er in de breedte 2,7 centimeter meer ruimte voor de schouders en het interieur is zelf 8,0 centimeter langer.

Natuurlijk is deze elektrische Mercedes fluisterstil, maar desgewenst kun je de aandrijving (kunstmatig) geluid laten maken. Daarbij is er keus uit het typische geluid van een modern, elektrisch voertuig of juist een indrukwekkend geluid dat doet denken aan de klassieke verbrandingsmotoren.

Het batterijpakket heeft een capaciteit van 90,6 kWh.

Natuurlijk zit ook deze Mercedes weer vol rijhulpen en de lijst van opties is lang. Daarop staan onder meer Digital Light-koplampen die aanwijzingen op het wegdek kunnen projecteren.

De EQE wordt zowel in Duitsland als in China geproduceerd.

Deze Mercedes is te koop vanaf €76.825. Dan krijg je de EQE 300 (vermogen 180 kW/245 pk) met een rijbereik van 629 kilometer. Getest is de EQE 350+ Long Range. Die heeft een extra groot rijbereik (659 kilometer) en een motorvermogen van 215 kW/292 pk, maar brengt ook een hogere prijs met zich mee: €79.850. Nog meer motorvermogen krijg je in de AMG-topversies.

De geteste auto had het Launch Edition-pakket en het AMG Line Plus-pakket. Samen met een flink aantal opties brengt dat zijn prijs op €101.004.

