Test MG Marvel R: goede eerste indruk, maar op details valt MG’s topmodel door de mand

AUTOTESTDe Marvel R is het nieuwe, volledig elektrische topmodel van MG. De eerste indruk van de vlotte gezins-SUV is goed, maar al snel blijkt er veel ruimte voor verbeteringen.

MG Marvel R Luxury (180 pk/132 kW), vanaf €46.485

Op het eerste gezicht staat de Marvel R er strak bij. Zijn futuristische snoet en gestroomlijnde silhouet lokken opvallend veel positieve reacties uit en ook vanbinnen is de eerste indruk erg goed. Het volwassen interieur oogt ronduit netjes, met gedegen materialen en een verrassend strakke afwerking. Ook de vele moderne voorzieningen vallen op, met het enorme Tesla-achtige aanraakscherm als vaandeldrager. Hiermee vergeleken doet een concurrent als de Volkswagen ID.4 een stuk kariger aan.

Helaas maakt de Marvel R de belofte in de praktijk niet altijd waar: eenmaal ingeschakeld heeft het fraaie scherm een lagere resolutie dan verwacht, terwijl de reactiesnelheid, het bedieningsgemak en de menu-indeling minder goed zijn dan je hoopt. Heel regelmatig moet je twee tot drie keer drukken om het scherm te laten reageren zoals gewenst, waarna het te lang duurt voordat een menu geladen is. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld de 360-graden parkeercamera: vaak ben je al achteruit aan het rijden voordat er beeld te zien is. De software wordt volgens MG constant verbeterd; afgaand op deze test met een vroeg exemplaar is dat geen overbodige luxe.

Het ruimte-aanbod is daarentegen prima. De bagageruimte mist weliswaar hoogte vanwege de elektromotoren onder de vloer, maar de geteste Luxury heeft een extra bergruimte in zijn neus. Die is aangenaam ruim en eenvoudig te bereiken via een handige knop op de sleutel. Slim!

Rijden doet de Marvel R soepel zolang de weg goed is, maar voor wat meer uitdagende situaties (drempels, snelle bochten) is de vering te zacht en zijn sommige assistentiesystemen irritant alert. Een praktijkbereik van ongeveer 340 kilometer is bovendien hooguit redelijk voor deze prijsklasse. Maar zeven jaar garantie is weer wél iets waarmee MG zich onderscheidt.

Plus

+ Voldoende ruimte.

+ Comfortabel rijgedrag.

+ Standaard rijk uitgerust.

+ Fraai interieur.

Min

- Bedieningsgemak cockpit.

- Trage software.

- Onderstel te zacht.

- Irritant gedrag hulpsystemen.

Eindcijfer

6,3

Conclusie

De Marvel R oogt modern, heeft veel zitruimte en biedt veel spullen. Maar om te zorgen dat hij mee kan op het hoogste niveau, moet MG nog flink wat zaken goed tegen het licht houden.

Extra testnotities

MG is van oudsher een Brits merk dat eind vorige eeuw, als zovele Britse automerken, ten onder ging. Maar het nieuwe MG, herboren onder de vleugels van een Chinees moederbedrijf, is juist een fris, veelbelovend merk dat in Nederland een snelle start maakte met de volledig elektrische, spotgoedkope elektrische SUV ZS.

De geteste Luxury-uitvoering heeft twee motoren op de achterwielen, die samen 180 paardenkrachten (132 kilowatt) leveren. Er is ook een veel sterkere Performance leverbaar: die levert een totaalvermogen van 288 pk (212 kW) en een flinke hoeveelheid trekkracht van 665 Newtonmeter dankzij een derde motor bij de voorwielen.

Die extra elektromotor zorgt ervoor dat er minder ruimte is in de neus van de Marvel R. Daarom verdwijnt de frunk (de voorste bagageruimte) bij de Performance-variant. Dat is jammer, want die extra bergruimte van 150 liter is een handige en welkome toevoeging op de maximaal 1396 liter die je in de achterbak kwijt kunt.

De derde motor in de Performance leidt overigens wel tot indrukwekkender prestaties: de sprint van 0 naar 100 kilometer per uur gaat in 4,9 seconden, terwijl de minder sterke Luxury daar drie tellen langer over doet. De topsnelheid ligt in beide gevallen op 200 kilometer per uur.

Opmerkelijk genoeg beschikt de Marvel R over een transmissie met twee voorwaartse versnellingen. De meeste elektrische auto’s hebben alleen één vooruit en één achteruit. MG voegt die tweede versnelling naar eigen zeggen toe om het verbruik van de auto te drukken en meer kracht te kunnen leveren bij lage snelheden. Tijdens het rijden voel je de schakelmomenten overigens niet.

Volgens de fabriek verbruikt de Marvel R Luxury zo’n 19,3 kilowattuur per 100 kilometer. Dat betekent dat je volgens de officiële WLTP-meetcyclus 402 kilometer per laadbeurt moet halen, op het accupakket van 70 kilowattuur. In de praktijk blijft de meter eerder steken bij maximaal 350 kilometer. Wanneer de buitentemperatuur nauwelijks boven de 10 graden uitkomt, zoals in de testperiode regelmatig gebeurde, zorgt dat voor een nog kleiner bereik. Hiermee presteert de MG – voorzichtig gesteld – qua actieradius niet meer dan gemiddeld. Dat geldt ook voor het trekgewicht: beide versies mogen slechts 750 kilo (geremde aanhanger) trekken.

Goed is het feit dat de auto standaard een warmtepomp aan boord heeft en zonder meerprijs beschikt over een driefase-lader waarmee je aan een openbare laadpaal met 11 kilowatt kunt laten. Daar kunnen andere automerken een voorbeeld aan nemen, want bijvoorbeeld de goedkoopste Skoda Enyaq heeft dit niet standaard. Bij snelladers kan de MG maximaal 100 kilowatt halen en dat is helaas weer onder het huidige gemiddelde. Hou er rekening mee dat je minimaal zo’n 40 minuten stilstaat om de accu’s van 10 tot 80 procent vol te laden.

Hoewel de ingebouwde fabrieksnavigatie prima functioneert, rekent hij bij lange reizen niet zelf uit waar je tussendoor moet laden. Dat is een gemis bij een elektrische auto, omdat je hierdoor nog steeds met extra routeplanners of andere apps aan de gang moet om te voorkomen dat je stil komt te staan met een lege accu.

Ook jammer: de spraakgestuurde assistent heeft de Nederlandse taal nog niet onder de knie, dus zit er niets anders op dan Engels tegen je auto te praten. Dat functioneert redelijk, mits je exact de juiste woorden tegen de MG zegt. Anders begrijpt de auto je niet en kun je de commando’s alsnog beter via het scherm invoeren.

Op de Nederlandse website claimt MG dat de Marvel R voor 43.135 euro te koop is. Een beetje geniepig: in dat bedrag zit de aangekondigde overheidssubsidie al verwerkt. Sinds 1 januari 2022 geldt een aanschafkorting van 3350 euro op een elektrische auto, maar die is alleen beschikbaar zolang de voorraad strekt. Wie een Marvel R koop zonder die korting, betaalt dus minimaal 46.485 euro.

Daarvoor krijg je overigens wel een heel goed uitgeruste auto; er zijn feitelijk geen opties die je los moet aanvinken om jouw Marvel R extra luxe te maken. Je kunt wel kiezen voor een grijs interieur tegen een bijbetaling van 1000 euro, maar verder zit alles er standaard al op. Lichtmetalen 19-inch wielen, lederen bekleding, een elektrisch bediende achterklep, verwarmde voorstoelen, een 360-graden camerasysteem: het is allemaal aanwezig.

Verder krijg je een hele trits aan (door de overheid verplichte) veiligheidssystemen, zoals een rijstrookhulp, dodehoekwaarschuwing, een noodremsysteem en zelf remmende cruisecontrol. Het is goed dat deze beschermengelen aanwezig zijn, maar soms nemen ze hun werk wel érg serieus. Zo trekt de rijstrookassistent soms te heftig aan je stuur als hij denkt dat je een auto naast je gaat raken; dat is niet alleen irritant en oncomfortabel, het kan zelfs voor gevaarlijke situaties zorgen als een bestuurder door zo’n ingreep schrikt. Omdat die hulp zo lomp ingrijpt, ben je al snel geneigd om het systeem elke rit uit te schakelen en dat kan niet de bedoeling zijn. MG doet er met andere woorden goed aan om de afstemming van deze systemen verder fijn te slijpen.

Voor de snellere Marvel R Performance met drie motoren betaal je trouwens 51.385 euro, inclusief overheidssubsidie. Die meerprijs komt – buiten de verbeterde prestaties – terug in een hoogwaardiger audiosysteem van Bose, terwijl je de Performance ook kunt laten voorzien van een bruinlederen interieur. Dat laatste kost overigens nog eens 2000 euro extra.

MG biedt standaard zeven jaar of 150.000 kilometer fabrieksgarantie op al zijn modellen, dus ook op de Marvel R. Dat is langer dan gemiddeld en geeft aan dat het merk zelf veel vertrouwen heeft in de techniek.

Bekijk hier de specificaties en prijzen van alle MG-modellen, verzameld door AutoWeek.

In ons uitgebreide dossier Autotest vind je alle eerder verschenen tests.

