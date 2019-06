Test Mitsubishi Outlander: veroudering eist zijn tol

Mitsubishi Outlander PHEV (240 pk), vanaf €35.990

Vanaf 2013 was de Outlander PHEV drie jaar lang favoriet bij de Nederlandse leaserijder. Die viel natuurlijk vooral voor het fiscale voordeel, want de bijtelling was nul. Nu de Mitsubishi gewoon in de 22 procent bijtelling valt, is de animo aanzienlijk minder. Al profiteert hij nog wel van 50 procent korting op de motorrijtuigenbelasting, gegarandeerd tot eind volgend jaar.

Bij de zitplaatsen op de achterbank en in de bagageruimte laat deze stekker-SUV zich nog altijd van zijn beste kant zien. Maar hij verraadt zijn leeftijd door de hier en daar ouderwets ogende knoppen en bijvoorbeeld ook een uit de vorige eeuw stammende indicator met led-lichtjes die aangeeft of de gordels bevestigd zijn. Een onvergeeflijke fout is dat deze Mitsubishi niet met een geïntegreerd navigatiesysteem verkrijgbaar is. Je hebt slechts de mogelijkheid om je smartphone met navigatie aan het infotainment te koppelen.

Vermogen

Bij de recente update verving Mitsubishi de 2,0 liter viercilinder benzinemotor (121 pk) door een nieuwe, met 2,4 liter inhoud (135 pk). Tegelijkertijd steeg het vermogen van de achterste elektromotor (er zijn er twee en daardoor is er ook vierwielaandrijving), van 82 naar 95 pk.

Met het systeemvermogen van 240 pk blijkt deze SUV snel genoeg. Indrukwekkend hoe soepel en vrijwel onmerkbaar de motoren samenwerken. Tot 65 km/u kan deze Outlander volledig elektrisch rijden, daarna gaat de benzinemotor meedoen. Het batterijenpakket is groter dan voorheen: puur elektrisch kom je maximaal 45 kilometer ver. Rij je alleen op de benzinemotor, dan schrik je van het brandstofverbruik: in de praktijk al gauw 1 op 11.

De besturing zou duidelijker en directer mogen zijn. Het veercomfort in deze grote en bijna 1900 kg zware auto is prima, maar dat heeft een keerzijde. Het te soepele onderstel leidt ertoe dat de auto gauw neigt tot deinen en overhellen.

Plus

+ Ruim

+ Comfortabel

+ Standaard ‘automaat’ en 4x4

+ Vijf jaar garantie

+ Korting motorrijtuigenbelasting

Min

- Geen navigatie leverbaar

- Hoog verbruik zonder elektrische hulp

- Neiging tot deinen en overhellen

Eindcijfer

6,6

Conclusie

De Outlander PHEV blijft een aantrekkelijke SUV met zijn ruimte, comfort én de mogelijkheid om 45 km lang elektrisch te rijden. Maar zijn weggedrag kan beter en het ontbreken van navigatie is onverteerbaar.

Extra testnotities

- Vorig jaar gunde Mitsubishi deze auto nog een update. Hij onderging toen een facelift, het interieur werd hier en daar vernieuwd, de voorstoelen kregen meer zijdelingse steun en er kwamen extra aansluitingen voor USB en een 230 V-stopcontact in de bagageruimte.

- Opladen van het batterijenpakket duurt 3,5 uur bij een 10 Ampère-aansluiting en 5,5 uur bij een 16 Ampère-aansluiting. Met een krachtige snellader krijg je binnen 25 minuten de batterijen tot 80 procent vol.

- Geheel tegen de huidige trend in zijn er simpelweg te veel knoppen in deze auto en die zijn ook nog eens tamelijk chaotisch gerangschikt.

- In tegenstelling tot volledig elektrische auto’s in deze prijsklasse, kan je met deze plug-in hybride een aanhanger tot 1.500 kg trekken.

- In deze Outlander hoef je nooit te schakelen. Eigenlijk heeft hij zelfs helemaal geen versnellingsbak, maar een directe overbrenging.

- Vooral op de achterbank zijn de kussens nogal vlak. Dat zit niet zo lekker.

- Bij de recente vernieuwing is de topsnelheid bij volledig elektrisch rijden verhoogd van 125 naar 135 km/u: ruim voldoende voor de Nederlandse snelwegen.

- Vrijwel alle moderne veiligheids- en assistentiesystemen zijn verkrijgbaar in deze Mitsubishi of ze zitten er standaard in. Maar het is een serieuze tekortkoming dat een automatisch nood-remsysteem (met radar, dat Mitsubishi Forward Collision Mitigation noemt), uitsluitend in de twee hoogste uitrustingsniveaus standaard is. Zelfs een VW Polo heeft dit tegenwoordig al standaard.

- De Outlander PHEV is met de Pure-basisuitrusting te koop vanaf €35.990. Hij is dan al redelijk compleet met onder meer 16 inch lichtmetalen wielen, cruise-control, radiografische contactsleutel, infotainment met smartphone-kppeling, digitale radio, privacy-glas, elektrische parkeerrem, automatisch dimmende binnenspiegel en een achteruitrijcamera. Getest is de dure en extra rijk uitgeruste S-Edition, die € 51.990 kost. Die heeft onder meer Bilstein-scholdempers, die met hun stevige karakter de wegligging moeten helpen. De Outlander blijft er gelukkig comfortabel genoeg mee, maar ook deze dempers kunnen de van oudsher nogal deinende carrosseriebewegingen van deze Mitsubishi niet tegengaan.

