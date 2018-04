Test Opel Insignia Sports Tourer: Reus maakt indruk

Opel Insignia Sports Tourer 1.6 CDTI (136 pk) automaat, vanaf €40.849

Opel heeft donders goed in de gaten dat je van goeden huize moet komen als je in de klasse van de VW Passat wil meetellen. Bij de Insignia Sports Tourer is daarom niet op het formaat bezuinigd, want in principe geldt: hoe groter de auto, des te meer ruimte. Als je de achterbankleuning omklapt, biedt deze Opel zelfs meer bagageruimte dan de (aanzienlijk duurdere) Volvo V90. Handig: in de zijwanden van het laadruim kan je met een knopje die leuning elektrisch omklappen. Achterin worden de inzittenden verwend met stoelverwarming en extra usb-aansluitingen, maar helaas beperkt de gigantische tunnel daar wel de voetenruimte.

Het interieur is bijzonder ruim en netjes aangekleed, maar niet premium. Ietwat ouderwets, maar volgens sommige automobilisten nuttig, zijn de metertjes van de olie- en koelwatertemperatuur en accuspanning. Het goed werkende infotainment is nog van Opel en GM, want dit is het laatste model vóór de overname van Opel door het Franse PSA. Met Opel Onstar (het bedieningspaneel zit bij de binnenspiegel) kan je in gesprek met iemand van het callcenter, voor hulp of advies. Ook handig is de wifi hotspot, met snel internet voor wel zeven apparaten.

Volledig scherm © Joost Hoving

In het weggedrag valt het prima onderstel op, met een adequate schokdemping en goed veercomfort. De strakke besturing en uitstekende wegligging zullen sportief ingestelde bestuurders bekoren. De 136 pk 1,6 liter dieselmotor is niet te luidruchtig en net even wat pittiger dan de 110 pk basisdiesel in de Insignia en dat is prettig. Zijn kracht en souplesse passen uitstekend bij het formaat en het comfort van deze auto. Hetzelfde geldt voor de automaat. Het verbruik tijdens de test lag rond de 1 op 16. Het is in deze tijd natuurlijk wel de vraag of het verstandig is te investeren in een dieselversie, maar deze Insignia is ook met prima benzinemotoren verkrijgbaar.

PLUS

Veel ruimte. Voorbeeldig weggedrag. Fijne motor en automaat.

MIN

Beperkte voetenruimte achterin. Onzekere toekomst diesel.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

De grootste stationwagon van Opel maakt zijn belofte waar als het gaat om zit- en bagageruimte. Bovendien heeft de geteste versie een prima combinatie van dieselmotor en automaat en is zijn weggedrag voorbeeldig.

EXTRA TESTNOTITIES



- Met bijna vijf meter is dit de langste stationwagon die je in Nederland kan kopen. Desondanks biedt hij (net) niet de meeste bagageruimte van allemaal, als je de bank en afdekking van het laadruim intact laat.

- In de geteste versie bieden de AGR-voorstoelen veel steun en comfort. Jammer alleen dat de voorkant van de zitting niet in hoogte verstelbaar is.

- In geval van nood worden via Opel OnStar ook automatisch hulpdiensten gestuurd, maar sinds deze maand is zo’n systeem in alle nieuwe auto’s verplicht.

- Met een knopje bij de bestuurder is de opzwaaihoogte van de elektrisch bedienbare achterklep in te stellen. Handig als je in een parkeergarage met laag plafond staat.

- Handig zijn ook de geïntegreerde tankdop- en klep.

- De Insignia beschikt over veel moderne veiligheidssystemen en rijhulpen.

- De achterklep laat zich ook met een voetbeweging onder een bewegingssensor openen. Dat hebben meer auto’s tegenwoordig, maar handig bij deze Opel is dat de positie van die sensor op straat wordt geprojecteerd.

- De Insignia Sports Tourer is te koop vanaf €35.249. Dan krijg je de 1.5 Turbo met handbak. De geteste versie is de 1.6 CDTI (136) pk, die vanaf €37.849 in de prijslijst staat. In dit geval is het de versie met automaat (vanaf €40.849) in de uitvoering Business Executive, waardoor de prijs op €41.699 komt. En dan is de geteste auto nog verrijkt met een aantal optiepakketten: leren bekleding, AGR-comfortstoelen met verschuifbare zittingen, een deelbare achterbank en stoelverwarming in een pakket dat €1.295 kost. Daarbij komt het Advanced Sight pakket met head-up display, 8 inch hoofdscherm led matrix-koplampen (€1.695) en het Executive Plus pakket (€1.495) dat bestaat uit dode hoekbewaking, achteruitrij-camera, parkeerassistent, achteruitrij-radar, elektrisch verwarmbare en inklapbare buitenspiegels met instapverlichting. Daarbij komen ook nog de elektrisch bedienbare achterklep met voetsensor (€495), mistlampen voor (€195) en privacy-glas (€195). En zo komt de totaalprijs van de geteste auto op €47.069.

Volledig scherm © Joost Hoving

Volledig scherm © Joost Hoving

Volledig scherm © Joost Hoving

Volledig scherm © Joost Hoving