Test Peugeot 308 SW Hybrid: rijdt fijn, maar wel wat krap achterin

AUTOTESTDe Peugeot 308 SW is er voor het eerst ook als plug-in hybride. Gezien de enorme populariteit van de SUV zou je bijna vergeten dat zo’n stationwagon eigenlijk ook heel handig is.

Peugeot 308 SW Hybrid (150 pk/110 kW), vanaf €38.530

Een ding valt meteen op zodra je in de Peugeot SW stapt: de zitruimte op de achterbank is voor volwassenen maar net voldoende. Dat is een tegenvaller in een gezinsauto. En heeft de gewone 308 SW nog 608 liter inhoud, in deze hybride is die gekrompen tot 548 liter. Niettemin valt daar goed mee te leven en het is nog altijd meer dan de 361 liter in de hatchback.

De bagageruimte blijkt bovendien erg handig ingericht: mooi rechthoekig, lage tildrempel, royale toegang. Handig is ook dat de bankleuning niet in de gebruikelijke twee, maar in drie delen omklapbaar is. Zo kun je lange bagage vervoeren, terwijl er toch vier zitplaatsen intact blijven. Helaas heeft deze hybride geen in hoogte verstelbare laadvloer, omdat zich daaronder het batterijpakket bevindt.

Peugeot struikelde de afgelopen jaren over de bediening van het infotainment. Inmiddels werkt het al beter en zien we zelfs enkele ‘sneltoetsen’ onder het scherm. Maar het blijft irritant dat het klimaat nog steeds geen eigen bedieningspaneel kent. En ook qua snelheid en logica valt er nog wel wat te verbeteren.

Standaard wordt deze plug-inhybride geleverd met een 3,7 kW-boordlader. Daarmee gaat het opladen wel erg traag. Optioneel is een 7,4 kW-lader, maar die kost dan wel weer 400 euro extra.

Dankzij het 12,4 kWh batterijpakket kun je tot 60 kilometer elektrisch rijden. De hybride-aandrijflijn (testverbruik 1 op 17,5) maakt deze Peugeot lekker vlot (0-100 km/h in 7,6 sec.). Bijzonder aangenaam zijn de scherpe besturing én het fijne onderstel. Dat vertoont een mooie combinatie van goed veercomfort en een puike wegligging. De testauto mag een geremde aanhanger van 1450 kg trekken: een caravan meenemen is dus mogelijk, mits niet te groot.

Plus

+ Erg goed weggedrag.

+ Slimme oplossingen om bagage mee te nemen.

+ Krachtige, soepele aandrijflijn.

Min

- Te krap op de achterbank.

- Gekrompen bagageruimte in hybride.

-Standaard zwakke boordlader.

Eindcijfer

7,7

Conclusie

De 308 SW is een origineel vormgegeven en prettig rijdende auto. Maar het valt tegen dat je in deze gezinsauto op de achterbank ruimte tekort komt. Temeer daar de stationwagon 27 centimeter langer is dan de hatchback.

Extra testnotities

Regelmatig opladen is zeer aan te bevelen, want de SW heeft een benzinetank van slechts 40 liter, wat zijn rijbereik op brandstof beperkt.

De 308 SW loopt met zijn veiligheidsvoorzieningen en rijhulpen helemaal in de pas met andere auto’s van deze tijd.

Peugeot blijft eigenwijs als het gaat om de zitpositie van de bestuurder. Die heeft een bijzonder laag geplaatst, klein stuur en kijkt daar overheen naar het instrumentarium. Het is natuurlijk heel persoonlijk of je dat prettig vindt, maar het doet in elk geval sportief aan.

De bediening van het infotainment laat, na enkele verbeteringen sinds de vorige generatie, nog steeds te wensen over. Klik je een radiostation aan, dan reageert het systeem niet altijd. En als het al reageert, wil het soms het overzicht van stations na die handeling ineens verschuiven. Hoe moeilijk kan het zijn om zo’n systeem gewoon logisch te laten werken?

Hoewel het infotainment nog altijd niet helemaal prettig werkt, is er wel een handige ‘ouderwetse’ draaiknop voor het volume van de audio.

Peugeot heeft de bagageruimtevloer verstevigd, zodat je nu - aldus de fabrikant - zonder zorgen zelfs een wasmachine kunt vervoeren. De bodem kan 150 kilo dragen (terwijl zo’n 100 kilo gebruikelijk is).

De vormgeving van deze Peugeot verdient een pluim: zowel vanbinnen als vanbuiten overheerst de originaliteit en het ziet er ook in detail bijzonder sierlijk uit.

Het interieur van de geteste versie blijkt mooi afgewerkt met zelfs stof op het dashboard en de deurpanelen.

De samenwerking tussen de twee motoren en automaat is niet altijd even soepel. Dat heeft een merk als Toyota toch echt beter voor elkaar.

De Peugeot 308 SW is te koop vanaf €30.190. Dan krijg je de 1.2 PureTech 110 pk/81 kW Active Pack Business. De testauto is de Hybrid 150 pk/110 kW met standaard 8-traps automaat, die vanaf €38.530 in de prijslijst staat. Maar de geteste versie heeft de Allure Pack Business uitrusting, waarmee zijn prijs op €41.030 komt.

